Diego Nouet Delgado, nuevo vicepresidente de Negocio de Glovo a nivel mundial

Glovo consolida su equipo directivo a nivel internacional. Diego Nouet Delgado, hasta ahora director general para el Sudeste de Europa, asume el rol de vicepresidente de Negocio a nivel global. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por INSEAD, Nouet liderará ahora la estrategia de negocio de Glovo en los 23 países en los que está presente, coordinando a los directores generales en cada uno de los mercados.

Diego Nouet Delgado se incorporó a Glovo en abril de 2019 como director general para España y Portugal. Tras expandir y consolidar con gran éxito la operativa en ambos países durante más de tres años, Nouet asumió el rol de director general para África, donde impulsó el crecimiento del Q-Commerce en Marruecos, Túnez, Costa de Marfil, Nigeria, Uganda y Kenia y expandió la app a más ciudades en el continente.

Una vez superado los objetivos en el continente africano, Nouet fue nombrado director general para el Sudeste de Europa para consolidar el liderazgo de Glovo en Rumanía, Bulgaria, Moldavia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Croacia, ampliar los servicios multicategoría en estos siete mercados e impulsar nuevas verticales de negocio.

Pasados seis años desde su incorporación a la empresa, Nouet asume ahora un rol estratégico centrado en consolidar el liderazgo de Glovo en las 1.800 ciudades a nivel mundial en las que la app está disponible e impulsar el crecimiento de los más de 150.000 establecimientos de todo el mundo que colaboran con la plataforma.

Diego Nouet Delgado, nuevi vicepresidente de Negocio, explica: "Glovo nació en 2015 y, tras diez años de actividad, la plataforma empieza ahora una segunda fase con más madurez, más tecnología, nuevos retos y con mucho más foco en el usuario. Mis principales objetivos serán que los millones de usuarios que utilizan Glovo cada día encuentren en la app todo lo que necesiten y seguir impulsando la tercera generación del comercio electrónico, Q-Commerce, en los 23 mercados en los que estamos disponibles”.

Equipo directivo de Glovo a nivel internacional

Con el nombramiento de Diego Nouet, el equipo directivo de Glovo a nivel internacional, liderado por Oscar Pierre, está formado por Sacha Michaud, cofundador y vicepresidente de Relaciones Institucionales; Carles Rosàs, vicepresidente de Finanzas; Arnau Cortés, vicepresidente de Operaciones, Comercial y Marcas; Alex Menal, vicepresidente de Marketing; Connie Kwok, vicepresidente de Q-Commerce; Shiro Theuri, Chief Technology Officer (CTO); Cristina de la Rosa, vicepresidenta de Recursos Humanos; Mauricio Gómez, vicepresidente de Estrategia y Frederic Altenbourger, asesor legal, quien se ha incorporado recientemente a la compañía.