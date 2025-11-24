Elsa, Anna y Olaf llegan por fin a Disneyland Paris: World of Frozen abrirá sus puertas el próximo 29 de marzo de 2026

Entre montañas nevadas y fiordos atravesados por grandes barcos de madera se impone Arendelle, un reino que despierta cada día con el color vivo de sus casas y la majestuosidad de su castillo. Este es el hogar de Anna y Elsa, dos hermanas que aprendieron el poder del hielo, pero que dentro de muy poco también puede ser el de los millones de personas que visitan Disneyland Paris cada año. Y es que este complejo inaugurará World of Frozen el próximo 29 de marzo de 2026, al mismo tiempo que el segundo parque de Disneyland Paris, los Walt Disney Studios pasarán a llamarse Disney Adventure World.

La inauguración de esta nueva área temática sumergirá por completo a los visitantes en el corazón de la icónica película de Disney. Todos los asistentes, desde los más pequeños hasta los más mayores, participarán del Snowflower Festival, una celebración "única" que dará vida a este reino recreado a escala real. En su visita podrán conocer a las reinas de Arendelle en el castillo, pedirle abrazos calentitos a Olaf, ver un colorido espectáculo de tres barcos vikingos en los que participarán lugareños, Elsa, Anna, Olaf y Kristoff; o incluso comer con vistas panorámicas del lago Adventure Bay desde el salón de The Regal View Restaurant & Lounge.

The Regal View Restaurant & Lounge Disneyland Paris Disneyland Paris

"World of Frozen es más que una simple inspiración; es el auténtico reino de Arendelle. Estamos muy orgullosos de ver cómo el castillo, el pueblo y la montaña del norte se hacen realidad, y estamos deseando que nuestros visitantes se adentren en este mundo y formen parte de la historia", afirmó Michel den Dulk, vicepresidente y director creativo ejecutivo de Walt Disney Imagineering Paris.

Asimismo, en las calles de este pueblo, los visitantes podrán conocer de primera mano a otros personajes muy queridos de esta película infantil como Oaken, el alegre tendero y propietario de la sauna o Mossie, un adorable bebé troll.

Una nueva atracción familiar: Frozen Ever After

Visitantes de todas las edades podrán disfrutar junta a Elsa, Anna y sus amigos de Frozen Ever After, la nueva atracción familiar que se encuentra en el corazón del pueblo de Arendelle, bajo la Torre del Reloj.

Esta atracción consistirá en un viaje en barco lleno de aventuras con los personajes más queridos de Frozen que estará amenizado con canciones tan conocidas como Hazme un Muñeco de Nieve o ¡Suéltalo! La atracción seguirá un recorrido desde el bosque nevado hasta el Valle de los Trolls, pasando por el Palacio de Hielo de Elsa, antes de terminar con un final en la bahía de Arendelle iluminada por fuegos artificiales en forma de copos de nieve.

Gastronomía personalizable

Además de The Regal View Restaurant & Lounge, los visitantes también podrán comer en Nordic Crowns Tavernde, un restaurante de servicio rápido con una decoración que recorrerá la historia del reino y su familia real a través de galerías de cuadros y numerosos objetos decorativos.

Este restaurante ofrecerá una experiencia gastronómica personalizable inspirada en la cocina nórdica. Concretamente, habrá 16 combinaciones disponibles: una base de puré de patatas o quinoa; una proteína -salmón a la parrilla o albóndigas nórdicas-; verduras de temporada como zanahorias o guisantes; y una salsa de arándanos o de cremosos de eneldo para acompañar estos platos. También ofrecerá una amplia gama de postres helados, desde un sorbete azul hasta helado de vainilla con toppings personalizables, un postre de copos de nieve y una selección de pasteles nórdicos.

Asimismo, el menú estará adaptado para todos los paladares, ya que ofrecerán alternativas sin gluten o veganas, "lo que refleja la diversidad de la oferta culinaria de Disneyland Paris", explican desde el parque.

Disney Cascade of Lights pondrá el broche final en Disney Adventure World

Adventure Bay es el corazón de Disney Adventure World, un lago central por el que navegarán los barcos vikingos con los personajes de Frozen durante el día; mientras que por la noche se convertirá en el escenario del nuevo espectáculo nocturno Disney Cascade of Lights. Este es un evento que ofrecerá a los visitantes una experiencia "inolvidable" y que pondrá el broche final de cada día en este parque.

El espectáculo contará con casi 400 drones de última generación, de los cuales, unos 100 serán acuáticos, todos ellos sincronizados para crear coreografías que se desarrollan simultáneamente en el cielo y en el agua.

Esta nueva producción permitirá a los visitantes adentrarse en historias de Disney Animation como Mulán, Hércules, Vaiana y Zootrópolis, de Pixar como Up, y en el Universo Marvel.