Disneyland Paris tendrá la primera atracción y zona tematizada del mundo inspirada en El Rey León y revela que el área de Frozen abrirá en 2026

La transformación de Disneyland Paris es una realidad. En abril, el parque presentaba su nueva era tras anunciar que el Parque Walt Disney Studios pasaría a llamarse Disney Adventure World; y un mes más tarde, desveló a sus visitantes su nuevo espectáculo: "Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland". No obstante, las novedades no se quedan ahí. Y es que el parque ha revelado su última creación: la primera atracción y zona tematizada inversiva inspirada en El Rey León, que cobrará vida tras la apertura de World of Frozen en Disney Adventure World en 2026.

"Esta impresionante zona llevará a los visitantes a un viaje a través de la sabana africana y les sumergirá en las inolvidables aventuras de Simba, Timón, Pumba y muchos otros personajes icónicos de la querida película de Disney, que celebra su treinta aniversario este año", explica el parque de atracciones en un comunicado.

La conocida Roca del Rey, donde Simba es levantado por Rafiki con la canción de "El ciclo sin fin" de fondo, será la puerta de entrada a una atracción acuática que sumergirá a los visitantes en el viaje del protagonista para ver como se convierte de cachorro a rey. Además de este enclave, también podrán disfrutar de cenas tematizadas, tiendas y saludos de los personajes Disney para introducirse la sabana africana. La construcción de Las Tierras del Reino llevarán la transformación del resto "a otro nivel", aseveran.

"Nuestro objetivo es trasladar el núcleo emocional de la película a este emocionante proyecto y hacer que vuelvan a revivir esa sensación al experimentar esta atracción única. Estoy encantado y emocionado de que El Rey León haga su debut aquí, en Disneyland Paris", dijo el Director Creativo de Walt Disney Imagineering Paris, Michel Den Dulk.

Disney Adventure World

No obstante, antes de la apertura de Las Tierras del Reino, aquellos que decidan visitar el parque podrán disfrutar de nuevas experiencias en Disney Adventure World, desde el paseo marítimo Adventure Bay hasta la esperada tierra inspirada en la película Frozen de Walt Disney Animation Studios.

Cuando el Reino de Arendelle abra sus puertas dentro de dos años, los visitantes no solo podrán embarcarse en un viaje junto a Anna y Elsa dentro de la nueva atracción de Disneyland Paris, Frozen Ever After, sino que también podrán participar en una gran variedad de experiencias inmersivas de compras y gastronomía. Los más apasionados también podrán conocer a ambas hermanas en persona durante un encuentro real.

"Todas estas nuevas experiencias prácticamente duplicarán la superficie del parque, que inicia una nueva era marcada por una nueva visión creativa. Para celebrar este nuevo capítulo, el segundo parque incluso cambiará de nombre y pasará a llamarse Disney Adventure World cuando la próxima zona tematizada vea la luz en 2026", aseveran.

Las novedades no solo se quedarán en Francia, sino que Walt Disney World también llega cargado de primicias este año. Por su parte, el parque Magic Kingdom de Walt Disney World Resort, en Orlando (Estados Unidos), recibirá una nueva Tierra de Villanos con manzanas envenenadas y pociones mágicas; mientras que el parque Disney’s Hollywood Studios también contará con una nueva área inspirada en "Monsters, Inc.", entre muchas otras transformaciones.