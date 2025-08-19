Estas son las 10 casas más caras de España: una villa en Marbella por 50 millones lidera el ranking

Al entrar en un portal inmobiliario el primer paso para no excederse del presupuesto es filtrar las viviendas por precio, luego vienen los requisitos y es entonces cuando llega el momento de elegir entre los resultados. Pero, ¿y si tuviéramos presupuesto ilimitado? Como soñar y mirar es gratis, Idealista ha recopilado las 10 viviendas más caras que hay actualmente en el mercado español. La mayoría de estas viviendas de lujo se concentran en la Costa del Sol (70%), mientras que el resto se ubican en Mallorca e Ibiza.

La vivienda a la venta más cara de España, con un precio de 50 millones de euros, es una villa a un paso del mar en la Milla de Oro de Marbella. La propiedad cuenta con casi 1.600 m2 repartidos entre la villa principal y la casa de huéspedes. La propiedad tiene 9 habitaciones para alojar a varios invitados y por si fuera poco, cuenta con una parcela de casi 5.000 metros cuadrados, con piscina y jardín, para recreo y esparcimiento.

En segunda posición figura la finca La Madrugada, en Estepona (Málaga), con 17 habitaciones y 16 baños, cuenta con 4.280 metros cuadrados y el precio asciende a 40 millones de euros. El inmueble es de estilo hispano-árabe y está ubicado en un enclave de ensueño: rodeado de naturaleza, con vistas al mar y la montaña, ofrece privacidad sin renunciar a todo lo que ofrece la Costa del Sol.

Le sigue en tercera posición Villa Solitaire, en Palma (Mallorca), diseñada por Matteo Thun e inspirada en velas de barco, con siete dormitorios, dos piscinas y un cine al aire libre en la azotea, cuenta con 1.958 metros y está disponible por 39,5 millones de euros.

La cuarta vivienda más exclusiva es una villa en Santa Eulalia del Río (Ibiza), con 428 metros cuadrados y ubicada en la última península privada de la isla, que incluye bahía y gruta propias. La villa cuenta con 10 habitaciones en total y el mismo número de terrazas. Este paraíso natural está disponible por 35 millones de euros, aunque según figura en la web de Idealista, el anunciante lo ha dado de baja hoy, por lo que posiblemente alguien ya se haya convertido en el propietario de este lujoso inmueble.

El top 5 lo cierra una villa en La Zagaleta (Benahavís, Málaga), con 8.000 metros cuadrados de parcela y 2.200 metros construidos, cuenta con ventanales a doble altura y vistas panorámicas al mar. Cada rincón de esta propiedad ha sido diseñado para ofrecer el máximo confort y estilo. Un lujo solo al alcance de quien pueda desembolsar 30 millones de euros.

En el sexto puesto se encuentra una mansión en Puerto Banús (Marbella, Málaga), con 1.684 metros cuadrados, dos casas de huéspedes, 10 habitaciones y piscina, que fusiona la arquitectura mediterránea tradicional con toques contemporáneos. A escasos metros de la playa, goza de vistas al mar y se oferta por 30 millones de euros. Esta lujosa mansión era propiedad del famoso bailaor de flamenco Antonio El Bailarín y Pablo Picasso, amigo íntimo de El Bailarín, incluso dejó su huella en la propiedad firmando el fondo de la piscina en 1961.

La séptima posición la ocupa una de las residencias más exclusivas de Marbella, ubicada en la distinguida zona de Cascada de Camoján. Esta propiedad de 2.449 metros cuadrados cuenta con nueve dormitorios y forma parte de una urbanización privada con vigilancia permanente. Su precio alcanza los 29,5 millones de euros. Además de la piscina exterior y el jacuzzi, cuenta con una piscina cubierta, una zona de spa con hammam, sauna, gimnasio y sala de cine.

En octava posición aparece una villa situada en Costa d'en Blanes (Calvià, Mallorca), levantada en 2025 sobre un terreno de 2.479 metros cuadrados. Con 1.124 metros de superficie construida distribuida en tres plantas y un estilo moderno, cuenta con piscina, zona de bienestar con sauna, jacuzzi y baño privado, además de un gimnasio y una sala de yoga independientes. Además tiene un garaje con espacio para 6 a 8 coches. Está disponible por 25 millones de euros.

El noveno lugar lo ocupa una mansión en primera línea de playa en Marbella Este, de estilo clásico y con espectaculares vistas al mar. Dentro de una urbanización con seguridad 24 horas, ofrece un jardín japonés, piscina y amplias zonas de ocio al aire libre. Su precio también se sitúa en 25 millones de euros.

Finalmente, cerrando el listado de las diez viviendas más caras de España según Idealista, figura una villa en Benahavís (Málaga). De diseño vanguardista, destaca por su innovadora combinación de formas, texturas y espacios. Está especialmente diseñada para ofrecer impresionantes vistas panorámicas del pintoresco entorno, desde el mar Mediterráneo hasta África y Gibraltar. Su valor asciende a 24,75 millones de euros.