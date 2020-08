TOP FORMACIÓN: OPOSICIONES E IDIOMAS

Mucha gente sueña con conseguir una plaza como funcionario del estado aprobando unas oposiciones. A pesar de la competencia ante el alto número de opositores que se presentan a cada examen, la recompensa de seguir un curso de oposiciones y conseguir una plaza nos sirve para afrontar un trabajo con el que será más fácil conciliar la vida personal y profesional. Además, claro está, de seguir progresando dentro de la Administración pública. En cuanto a los idiomas, cada vez se hace más notoria la importancia de poder defenderse más allá de la lengua materna. En un mundo hiperconectado como en el que vivimos tener una buena formación en idiomas nos va a permitir conseguir mejores puestos de trabajo y hacer que nuestra carrera laboral siempre sea ascendente. Sabiendo esto, hemos preparado un artículo recopilando centros de formación, de oposiciones y de idiomas, para que puedas encontrar la academia que necesitas.

Para empezar, queremos presentar Centro Innova, una academia de formación para opositores que se ha convertido en una referencia en la ciudad de Madrid.

CENTRO INNOVA

Preparar una oposición es todo un reto. Y para superarlo, es necesario el compromiso, la entrega y la implicación. Estos son los valores que nos definen y los que a diario contagiamos a nuestros alumnos para que alcancen sus metas. Opositar a un empleo público, dadas las circunstancias actuales, es una genial opción para asegurarnos estabilidad laboral y económica. Por ello, las oposiciones más demandadas por el número de plazas ofertadas son las de Correos, los cuerpos de la AGE (Administrativo y Auxiliar administrativo), o las de la Administración de Justicia como son Auxilio Judicial, Tramitación y Gestión Procesal.

En Centro Innova te informamos sobre el estado actual de estas y otras convocatorias de empleo, te orientamos para opositar a la que más se adapta a tu perfil, y te proporcionamos los conocimientos y material indispensable para superarel proceso de selección de acceso al puesto.

Nuestro método de estudio abarca mucho más allá de las sesiones propiamente formativas. Centro Innova se distingue por el trato cercano y la implicación connuestros alumnos:

1Te aconsejamos en función de tus intereses e inquietudes.

Te orientamos en la toma de decisiones.

Te apoyamos en los momentos más difíciles de la oposición.

Gracias a la experiencia de Centro Innova en el sector de las oposiciones, nos hemos convertido en la empresa de referencia en Madrid. Estamos en constante evolución, renovación y aprendizaje para ofrecer la mejor preparación y garantías de éxito.

www.centroinnova.net

info@centroinnova.net

Telf: 91 192 69 77 Clara del Rey nº 46, 28002 Madrid

Estuvimos hablando con la gente de Examenexam, una plataforma de matriculación online de exámenes oficiales de idiomas.

EXAMENEXAM

¿Cuál es vuestro origen? Cuéntanos los valores que defendéis, que os conozcan un poco.

Examenexam nació en el año 2019 con dos objetivos claros: por una parte facilitar a cualquier candidato a que encuentre el examen que necesita de una forma rápida, sencilla y accesible y, por otra, ayudar a los centros examinadores a conseguir nuevas matrículas para sus convocatorias de examen. Por ello, los valores que pretendemos transmitir son facilidad, rapidez, transparencia y eficacia.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Realizar una matrícula para un examen oficial de idiomas ahora es muy sencillo y rápido gracias a Examenexam. Los candidatos que busquen una convocatoria pueden matricularse al examen que deseen en menos de 5 minutos. ¿Y para los centros examinadores? Igual de sencillo. Pueden registrar su centro a través de un formulario en menos de 5 minutos y gestionar todas sus convocatorias. Además contarán siempre con la ayuda y soporte de nuestro equipo.

¿Qué es lo que hace que os hayáis convertido en una referencia dentro del sector?

Nuestra empresa está comprometida con cada uno de nuestros clientes (alumnos y centros) ofreciendo el mejor servicio posible de asesoramiento y soporte para que estén respaldados en todo momento. Por ello estamos creciendo cada día más y con datos muy positivos pese a la situación actual. Nuestro equipo trabaja cada día para lograr un mejor posicionamiento, mejorar los procesos, crear contenido y asesorar y atender a nuestros clientes. Para que un motor funcione todos los engranajes deben encajar y funcionar a la perfección y en ello seguiremos trabajando para poder seguir creciendo, expandirnos y ofrecer nuevos servicios.

https://examenexam.com

info@examenexam.com

Telf: 912909906

Presentamos Gurú Oposiciones, el centro de formación creador del Método LER(lectura, estudio y repaso), un sistema de aprendizaje fundamental para organizarse.

GURÚ OPOSICIONES

Gurú Oposiciones lleva un paso más allá la preparación de oposiciones paraconvertirla en una experiencia de motivación y crecimiento personal. Se trata de una academia online creada por y para opositores. Nuestros valores giran en torno a la confianza, la actitud, la sencillez y la ilusión. Pero sin duda, lo que más noscaracteriza y diferencia del resto es el diseño, la innovación y la calidad de todo lo que ofrecemos, una verdadera revolución en el sector de preparación de oposiciones.

Sabemos identificar las necesidades de nuestros alumnos y crear las herramientasde estudio que mejor se adaptan a sus necesidades. Temario completo, atractivo y riguroso, en color, que incluye márgenes para anotaciones, iconos y barras paracalcular su progreso. Una agenda pensada y creada exclusivamente para satisfacerlas necesidades del opositor. El primer curso que se haya creado nunca de mindfulness para opositores. Todo ello incluido en el pack de bienvenida que ofrecemos una vez se contrata el curso.

Actualmente, ofrecemos la preparación a distancia de las oposiciones de AuxilioJudicial, Tramitación Procesal, y Auxiliar Administrativo del Estado. Y muy pronto tendremos disponibles las de Administrativo del Estado y Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Por último, también ofrecemos material de apoyo gratuito que puedes obtener en todas nuestras plataformas.

Contenidos formativos en el blog.

Infografías descargables.

Vídeos para dinamizar el estudio en IGTV y en nuestro canal YouTube.

Tips y frases motivadoras en nuestras RRSS.

www.oposiciones.guru

info@oposiciones.guru

Telf: 663 23 20 61 Calle Puerto Rico, nº 4, 28220 Majadahonda Madrid.

También queremos hablar sobre KUMA, un centro de preparación de opositores con medio siglo a sus espaldas.

KUMA

KUMA lleva 50 años dedicado a la preparación de opositores, siendo en la actualidad, el centro de estudios con más años de experiencia en la comunidad Autónoma Canaria.

Nuestro éxito depende del éxito de nuestro alumnado y, con esto en mente, siempre nos hemos encargado de contar con los mejores profesionales. Sin nuestro equipo humano no alcanzaríamos los altos porcentajes de aprobados que hoy nos siguen avalando.

50 años después seguimos pensando que nuestra mayor satisfacción es ayudar a conseguir los sueños de nuestros opositores. En esta línea seguimos renovándonos y apostando por las nuevas tecnologías, que en los tiempos que corren se han convertido en nuestro mejor aliado.

Gracias a nuestra plataforma virtual los opositores, en su gran mayoría de los cuerpos C1 y C2 de la Administración General del Estado, pueden acceder a la preparación de su oposición desde cualquier dispositivo y lugar. Ahora también el alumnado online cuenta con contenidos de creación propia elaborados por expertos de cada una de las materias, videos explicativos y tutorías virtuales entre otras muchas herramientas.

En KUMA, el perfil de los alumnos y alumnas es muy diverso. Sus edades rondan entre los 25 y los 55 años siendo algunos trabajadores por cuenta ajena y otros estudiantes. Pero a todos les une un mismo objetivo: contar con un puesto de trabajo seguro en la administración pública.

Centro de Estudios KUMA, tu centro de oposiciones de referencia.

https://www.ckuma.com/

https://www.facebook.com/centrokuma/

https://www.instagram.com/centro_kuma/

Pudimos entrevistar a la gente de Salón de Idiomas, una academia que se caracteriza por el trato cercano y su originalidad.

SALÓN DE IDIOMAS

¿Cuál es vuestro origen? Cuéntanos los valores que defendéis, que os conozcan un poco.

Salón de Idiomas nació hace 5 años en un garaje. Sí, todo muy casero. De hecho lo vais a notar cuando entréis a la academia, es un ambiente muy acogedor. En poco tiempo las recomendaciones han crecido como la espuma (casi 300 valoraciones en Google nos avalan) y nos conocen por compartir y preparar material útil para exámenes oficiales y oposiciones a docentes.

¿Cuáles son los productos o servicios fundamentales que ofrecéis?

Ofrecemos cursos online y presenciales de:

Exámenes oficiales de inglés para todos los niveles: Aptis, EOI, Trinity, LanguageCert, Linguaskill y Cambridge.

Habilitación lingüística por la Comunidad de Madrid, el ejercicio práctico de inglés para las oposiciones de docentes con inglés y para las oposiciones a controladores aéreos. También preparamos los exámenes de la prueba de inglés funcional de las fuerzas armadas y del cuerpo de la guardia civil.

Clases de conversación en inglés, francés, rumano y español para extranjeros, para todos los niveles.

La mayoría de nuestros alumnos buscan un certificado rápido de inglés para universidades como la Rey Juan Carlos o la Politécnica, o para la habilitación lingüística. En Salón de Idiomas ofrecemos cursos intensivos, material ceñido de examen y claves para aprobar en poco tiempo.

¿Cuál es vuestra seña de identidad?

Originalidad, trato cercano, clases personalizadas y calidad.

https://bit.ly/329HGdN

info@salondeidiomas.es

Telf: 910 32 82 62

Whatsapp: 670 74 14 83

Queremos presentar también el Centro Británico, con una larguísima experiencia y casi cuatro décadas siendo Centro Preparador y Examinador de Cambridge.

CENTRO BRITÁNICO

El Centro Británico abrió sus puertas hace más de 40 años en Santiago de Compostela y posteriormente, en Milladoiro y Bertamiráns. Su consolidada trayectoria como academia de inglés ha sido posible gracias a un gran equipo en constante formación. Con él han logrado crear un proyecto educativo de máxima calidad, en un entorno agradable, con las mejores instalaciones y medios tecnológicos, al precio más competitivo.

Tras el confinamiento y después de conseguir impartir todas sus clases presenciales de manera online sin retrasos ni cancelaciones, El Centro Británico aprovecha el inicio del curso 20/21 para implementar en todas sus clases presenciales un sistema de clases híbrido que permitirá al alumno asistir de manera presencial o telepresencial, siendo idéntica la calidad y la atención para todos.

Gracias a la tecnología avanzada, la formación del profesorado y el adecuado apoyo técnico, todos los cursos serán, además, ofrecidos 100% online permitiendo a los alumnos maximizar su aprendizaje sin importar dónde se encuentren.

Cuentan con una gran variedad de cursos de inglés dirigidos a todas las edades y objetivos. Desde Baby English hasta niños, jóvenes y adultos. Estos últimos pueden certificar su nivel preparándose para los exámenes de Cambridge con cursos durante todo el año o intensivos, ya que El Centro Británico es Centro Preparador y Examinador de Cambridge desde 1985.

Actualmente también es centro autorizado para impartir los cursos CELTA, la titulación más reconocida internacionalmente para profesores de lengua inglesa. Además, es centro examinador y preparador OET (Occupational English Test), una prueba de inglés que evalúa las habilidades de comunicación lingüísticas de los profesionales de la salud.

https://www.elcentrobritanico.es/

info@elcentrobritanico.es

Telf: 981597490

Para terminar, presentamos a T.E.C. School English, una academia pionera en España en cuanto a la enseñanza de inglés se refiere.

T.E.C. SCHOOL ENGLISH

Cuando nosotros empezamos en España no se sabía todavía lo que era un First o un C1 – Nuestro lema es que para hablar inglés (no balbucear o hacer frases mentales en inglés) hay que ENTENDER inglés. En T.E.C. cuidamos de los detalles que harán que hables ingles en menos tiempo del que pensabas.

La academia está especializada en la preparación de los exámenes oficiales, como Cambridge, IELTS, TOELF, Trinity, etc., con cursos y material propio especifico para cada nivel (del B1 a C2). También trabajamos con niños a todos los niveles. Tenemos dos tipos de cursos, el curso de invierno (septiembre-junio) y los intensivos de verano en julio y agosto.

Nuestros cursos están basados en el principio de trabajar individualmente las 4 habilidades necesarias para hablar y entender ingles con facilidad y rápidamente: Speaking, Listening, Grammar and Writing-Reading. El resultado de trabajar estas habilidades individualmente pero en conjunto… es el secreto de nuestro éxito.

Metodología propia, desarrollada a lo largo de todos estos años.

Material de trabajo, libros de gramática y de ejercicios propios.

Un profesor para cada habilidad.

Grupos reducidos: máximo 8 personas.

Posibilidad de recuperar una clase perdida.

Como a la mayoría de las academias, Covid-19 nos obligó a reinventarnos y en menos de 24h estábamos trabajando online. Hemos seguido la misma estructura que teníamos en las clases presenciales. Así que este curso tenemos intención de ofrecer las 2 opciones: presenciales para aquellos estudiantes que prefieran estar en un aula con su profesor, o virtuales-online para aquellos con menos tiempo y las mismas ganas de aprender.

www.tec-english.es

info@tec-english.es

Telf: 91 653 0287 Olivar, 11. 28100 Alcobendas – Madrid