Los jueces progresistas del TC ven en la suspensión “una interferencia sin precedentes en la función legislativa”

Tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que rechazaron la suspensión cautelarísima de la tramitación parlamentaria de la reforma que modifica su renovación consideran que “debería haber sido tramitada la recusación, inadmitido el recurso de amparo parlamentario y no adoptada la medida cautelar” de suspensión del procedimiento legislativo.

Así se pronuncian en un voto particular conjunto notificado hoy los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, que se opusieron el pasado día 19 a que el Pleno del TC suspendiera la reforma, lo que según su criterio desborda las competencias del TC y le convierte en “árbitro de los procesos legislativos”.

También rechazaron la medida el vicepresidente, Juan Antonio Xiol (cuyo voto particular no se ha dado a conocer aún), y la magistrada María Luisa Balaguer, que ha plasmado sus discrepancias jurídicas con la mayoría en otro voto particular.

Para los tres magistrados que respaldan el voto conjunto, la decisión de suspender la tramitación parlamentaria de la reforma es “insólita en la historia del Tribunal Constitucional” al constituir “una interferencia sin precedentes en la función legislativa” llevada a cabo, además, sin escuchar a las partes, se quejan.

Rechazo de las recusaciones “contra todos los precedentes”

Además, cuestionan que el Pleno aceptara la personación como parte de los diputados que formularon la iniciativa legislativa -PSOE y Unidas Podemos- “para a continuación negarles legitimación para defender su derecho fundamental al juez imparcial, rechazando expresamente la recusación que presentaron”.

Un rechazo que se produjo, subrayan, “contra todos los precedentes, con la participación en ella de los dos jueces” recusados “y precisamente en un asunto en el que el tribunal juzga la reforma de su propia ley y la posibilidad de renovación de su composición personal”, un contexto en el que entienden que la “los requerimientos de apariencia de imparcialidad deberían ser más exigentes”.

Para estos magistrados la petición de suspensión cautelarísima efectuada por el PP “desplaza de manera radical el objeto de control de este tribunal” a través de un recurso de amparo “desde el acto parlamentario -la admisión de las enmiendas- a la validez de la norma en elaboración que soporta el texto de la proposición, con injerencia en la potestad legislativa de las Cortes Generales que la Constitución proclama inviolables”.

“Se desbordan los límites de la justicia constitucional”

Y es que para ellos la suspensión del procedimiento legislativo “carece de previsión legal” para adoptarse en la tramitación del recurso de amparo. Además, subraya, la medida “anticipa el resultado del recurso de amparo y no es provisional sino irreversible, ya que provoca la desaparición definitiva de las enmiendas del texto que concluiré en ley orgánica, privando de finalidad al proceso”.

“Nunca el tribunal ha controlado en un recurso de amparo el procedimiento de formación de la voluntad legislativa antes de que se hubiera configurado de manera definitiva”, hacen hincapié. Por lo que según su criterio al actuar de este modo “se desbordan los límites de la justicia constitucional”, convirtiendo al TC en “árbitro de los procesos legislativos, desnaturalizando los fundamentos de la democracia parlamentaria”.