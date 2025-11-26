La Audiencia Nacional urge al PSOE a detallar los pagos en metálico

La Audiencia Nacional mueve ficha en la investigación de los pagos en sobres del PSOE. El juez Ismael Moreno, instructor del "caso Koldo", ha dado diez días de plazo a la formación socialista para que le envíe la relación de pagos en metálico entre 2017 y 2024, tal y como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

En una providencia, el magistrado quiere que el PSOE facilite al juzgado antes de ese plazo una "relación de pagos en metálico efectuados" acompañada de los "documentos en los que se soportan los mismos".

Se trata de la primera actuación de calado que acuerda Moreno después de que el Tribunal Supremo dejara en sus manos la investigación de estos hechos, que afloraron en las conversaciones grabadas durante años por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Unos pagos en sobres para los que en ocasiones la UCO no halló correlación en la documentación facilitada por el Partido Socialista.

Anticorrupción esgrime el informe de la UCO

En el escrito en el que solicita la medida, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor recuerda que en su informe, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puso de relieve "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades" por parte del PSOE en favor de Ábalos o Koldo García "que no constarían, sin embargo, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político" como "pagos en metálico efectivamente realizados a uno u otro". Más allá de algún posible descuadre de "mínima importancia económica", matiza, "de los que sí aparecen contenidos en dicha información".

De acuerdo con la UCO, recuerda la Fiscalía, aunque algunas conversaciones y mensajes ponen de manifiesto la existencia de pagos en metálico que sí se corresponden con la información facilitada por el PSOE, en otras ocasiones "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", por lo que "podrían existir pagos en metálico no contabilizados por este partido político".

Además, el representante de Anticorrupción hace hincapié en que ni Ábalos ni Koldo García han facilitado "información que pudiera explicar tal discordancia".

Ausencia de justificación

En este sentido, incide en que Celia Rodríguez, empleada de la Secretaría de Organización socialista y Mariano Moreno, exgerente del partido -que declararon como testigos ante el instructor- "manifestaron desconocer las razones que podrían justificar la existencia de mensajes de los posibles beneficiarios referidos a otros pagos, en metálico, distintos de aquéllos contabilizados", salvo que se tratara (como defiende Ferraz) de la liquidación de gastos del "equipo de Organización" cuya gestión atribuyen a Koldo García (pese a que no ostentaba cargo alguno en Ferraz) como hombre de confianza de Ábalos.

Precisamente, la Fiscalía siembra dudas al respecto dado que "no consta" que el entonces asesor del ministro "desempeñara cargo alguno en la Secretaría de Organización del partido", pese a lo "le habrían sido abonados en metálico -o a la persona que el designara- los gastos realizados por la Secretaría de Organización, no existiendo tampoco constancia de su posterior distribución en favor de las personas (indeterminadas) del equipo" que hubieran podido incurrir en los gastos correspondientes a esos pagos bajo sospecha.

-Noticia en ampliación-