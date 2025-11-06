Estas son todas las leyes que Junts bloqueará tras su ruptura definitiva con el Gobierno: "Ya no hay margen"

Laestabilidad parlamentaria del Gobierno parece haber llegado a su fin. Después de que la formación de Carles Puigdemont anunciase la semana pasada que rompían todos los lazos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta mañana su portavoz en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha formalizado la rutura definitiva tras anunciar que su formación presentará enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras durante su comparecencia en el Congreso, en la que ha estado acompañada de los otros seis diputados de Junts. En ella, la mano derecha de Puigdemont ha recriminado al presidente Pedro Sánchez que, una semana después del anuncio de la decisión de su formación, aún no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de su partido.

En este sentido, según confirma la Agencia Europa Press, mientras Nogueras se dirigía a los medios, la formación estaba registrando enmiendas a la totalidad a las 25 leyes del Gobierno que todavía no han comenzado su tramitación. Ello al tiempo que la catalana confirmaba que tampoco apoyarán las otras 21 que están en trámite.

Todas las leyes del Gobierno bloqueadas por Junts

La portavoz de Junts ha aprovechado la ocasión para matizar que, sin el apoyo de Junts, el Gobierno no podrá seguir aprobando leyes y, por tanto, gobernando de forma efectiva. Para ello, Nogueras ha espetado que "Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'", al tiempo que ha lamentado que Sánchez haya perdido "una oportunidad histórica" solo por no cumplir los acuerdos que alcanzó con Puigdemont a cambio de su apoyo en la investidura.

En este sentido, estas son todas las normas que el Gobierno no podrá sacar adelante tras el bloqueo, por enmiendas a la totalidad, de Junts: