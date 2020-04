Comienzan los ‘play-in’ del European Masters

Las competiciones de League of Legends siempre son un gran atractivo para los aficionados, pero la llegada del European Masters es una gran noticia para todos. La competición entre los campeones de las diferentes regiones arranca el 6 de abril con un formato diferente al de las anteriores ediciones.

Este nuevo formato del European Master trae consigo un mayor número de partidos, ya que se han realizado cuatro grupos diferentes con cuatro equipos en cada uno. Estos equipos deberán disputar la fase clasificatoria los días 6 y 7 de abril y tendrán que enfrentarse hasta en seis ocasiones. Lo que provoca que, tanto en el día de hoy como mañana, podremos disfrutar de un gran número de partidos del máximo nivel.

Los grupos se han dividido de la siguiente forma:

Grupo A:

eSuba

ASUS ROG Elite

GamerLegion

Vipers Inc

Grupo B:

Racoon

Cyber Gaming

Intrepid Fox Gaming

Electronik Generation

Grupo C:

For The Win

Defusekids

Kenty

MAD Lions Madrid

Grupo D:

WLGaming Esports

PIGSPORTS

K1CK Neosurf

Sector One

Entre todos estos nombres, podemos apreciar la aparición de MAD Lions. EL equipo español participa en la competición junto con Movistar Riders y Vodafone Giants, pero es el único que deberá disputar esta fase previa. Los leones deberán jugar una fase clasificatoria, ya que quedaron en la segunda posición en la fase regular y semifinalistas en la gran final. Por su parte Movistar Riders y Vodafone Giants tienen un pase directo para la fase grupal que tendrá lugar al finalizar esta fase de play-in.

El conjunto madrileño se encuentra en el Grupo C, un cuadro en el que parte como favorito ante For The Win, Kenty y Defusekids. Los jugadores deberán llegar a las dos primeras plazas para poder avanzar a la siguiente fase de play-in y de este modo seguir vivos en la competición.

Debido al gran número de partidos que tienen que disputar los equipos, deberán jugar tres seguidos en el día de hoy y otros el día de mañana. En el caso de los leones, se enfrentarán a las 18:00 horas contra Defusekids, a las 21:00 contra Kenty y finalmente a las 23:00 contra For The Win.

El martes siete de abril deberá enfrentarse a las 19:00 horas contra Defusekids, a las 20:00 contra Kenty y finalmente a las 23:00 contra For The Win. Tras finalizar este enfrentamiento contra los portugueses podremos conocer si los leones avanzan hasta la siguiente fase.

Los dos mejores equipos de cada grupo deberán disputar una fase eliminatoria entre ellos que comenzará el 9 de abril, y se disputarán dos partidos a la vez; a las 18:00 y a las 21:00 horas.

Todos los aficionados que deseen seguir la competición, podrán hacerlo a través de la cuanta oficial de Twitch de European Masters, y los aficionados españoles animar desde sus casas a MAD Lions en esta fase clasificatoria en el canal de Twitch de la Liga Profesional de Videojuegos (LVP), quien se encargará de retransmitir los partidos en español.