Ribeiro, el origen de los primeros vinos que llegaron a América

La región del Ribeiro, en Orense, vive un renacer que se refleja en sus vinos –y en las ventas–. Las bodegas consiguen sacar más y mejor partido a su uva principal, la treixadura. Los tres valles proporcionan una personalidad propia al vino. En el del Miño la untuosidad, los de Arnoia son más delgados, mientras que los de Avia presentan un PH más bajo. En los tres, un suelo de los más ácidos de toda Europa situados entre 400 y 700 metros sobre el nivel del mar.

De Ribeiro procedía el primer vino que llegó a América porque “aguantaba” muy bien. Aquellos viticultores ya hacían un gran trabajo. Actualmente están registrados 1.607 que, junto con 98 bodegas y colleiteiros con producto certificado, representan la estructura productiva de la denominación. Con unas 1.300 hectáreas de viñedo y una producción media en los últimos años de 10 millones de kilos de uva, Ribeiro es una denominación de origen caracterizada por su gran parcelación y diversificación.

Los vinos de la D.O. Ribeiro se dividen en cinco categorías: Ribeiro Castes, Ribeiro Barrica, Ribeiro Espumoso, Tostado Ribeiro y Ribeiro.

Ribeiro Castes, blancos y tintos, se diferencian de la categoría Ribeiro en que están elaborados 100% con variedades preferentes. Son de más calidad y representativos de la denominación, y están identificados en su etiqueta para que el consumidor pueda diferenciarlos. Al igual que las categorías Barrica, Espumoso y Tostado Ribeiro, que también son elaborados exclusivamente con uvas preferentes y pueden ser identificados en el etiquetado, presentación y publicidad por parte de la bodega. El 90% de la producción se concentra en los vinos blancos, los vinos tintos representan el 9%, mientras que el Tostado y Espumoso apenas alcanzan el 1%.

Los vinos de la D.O. Ribeiro suelen ser jóvenes y con alto potencial de envejecimiento en botella.De fama legendaria y reconocidos internacionalmente, los vinos blancos del Ribeiro son el fruto de la sabia combinación de sus uvas autóctonas y el buen hacer de los viticultores, bodegas y colleiteiros.

Los vinos blancos están elaborados en su mayoría con la uva treixadura acompañada con otras variedades en menor proporción. Suelen ser vinos jóvenes y con alto potencial de envejecimiento en botella. Destacan por su elegancia y sutileza, los aromas de frutas maduras y frutas frescas, notas florales, mieles, hierbas aromáticas y balsámicos. En boca son equilibrados, finos y delicados. Vinos armónicos, frescos, aromáticos y de buena persistencia, y evolucionan muy bien en botella.

Entre las variedades de uva del Ribeiro hay Preferentes blancas: Treixadura, Torrontés, Godello, Albariño, Loureira, Lado y Caíño blanco, y Autorizadas blancas: Palomino y Albillo.

Los vinos tintos del Ribeiro son auténticos, con carácter y genuinos. Representan sobre el 10% de la producción y su personalidad viene marcada por las uvas autóctonas. Intensos, originales y expresivos. Se caracterizan por los aromas de frutas rojas y negras, notas florales de violetas, regaliz, especias y balsámicos. Tintos de buena carga tánica, carnosos, estructurados y con un punto de acidez que potencia su frescor y equilibrio.

Vino Tostado, realmente único

Vino naturalmente dulce de larga tradición en Ribeiro. Una auténtica joya enológica de producción laboriosa, compleja y muy escasa. Para su elaboración únicamente se utiliza el mosto procedente de la selección de las mejores uvas autóctonas pasificadas a cubierto. Es un vino dulce intenso, complejo y peculiar. Aromas de frutos secos y confitados, miel, flores amarillas, dulce de membrillo, piel de naranja confitada. Vinos concentrados con buen equilibrio entre la acidez y el dulzor. Untuosos, aterciopelados y muy persistentes en el paladar.

Los espumosos están elaborados con las variedades preferentes mediante el “método tradicional”. En el año 1957 ya se elaboraban vinos espumosos en la D.O. Ribeiro. Han sido amparados legalmente en el año 2017 en sus tipos Brut y Brut Nature, tanto rosados como blancos. A principios de los años 80 del siglo XX se empezaron a realizar elaboraciones más continuadas de vinos espumosos así como investigaciones para analizar su potencial en Ribeiro. Se utilizan principalmente variedades que aportan mayor estructura, adecuada acidez y pH. Solo pueden ser elaborados con uvas preferentes.

El programa incluyó la visita a cuatro bodegas, con cata de sus vinos más representativos en sus instalaciones, tras visitar sus viñedos y conocer más de cerca las variedades de uva autóctonas. Priorato de Razamonde, Leive Ecoadega, Canción de Elisa y Ramón do Casar fueron las visitadas, teniendo así los participantes la oportunidad de conocer distintos proyectos y tipos de bodega. “Los invitados han conocido de primera mano proyectos pequeños, grandes y medianos de diferentes valles de la Denominación de Origen, probando la Treixadura en vinos monovarietales, combinada con otras variedades autóctonas, así como en algunas elaboraciones muy especiales” comenta el presidente del C.R.D.O. Ribeiro, Juan M. Casares. Asimismo, se le organizó también una jornada de formación, que contó con la presentación de la D.O. Ribeiro de la mano de Casares Gándara denominada “O Ribeiro, una mirada desde el territorio”, seguida de la ponencia “Treixadura, clave de la viticultura del Ribeiro”, impartida por Emilia Diaz, investigadora de la EVEGA y una cata de 12 vinos guiada por el sumiller, docente y catador Luis Paadín, que llevaba por título “La reina Treixadura en los valles del Ribeiro”. “Esperamos que esta acción les aporte una completa composición de todo lo que conforma la D.O. Ribeiro, ya que no solo son vinos y bodegas: la historia, la tradición, el territorio, el termalismo o la gastronomía son también elementos importantes para esta enocomarca” añade Casares.