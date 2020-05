Tamara, nueva marquesa de Griñón, y los últimos coletazos del “affaire” Merlos

Empecemos con ¡Hola!

¡Emoción! Tamara Falcó, nuestra Tamara, nueva Marquesa de Griñón por deseo de su padre, Carlos Falcó, que expresó su deseo de que ella heredase el título en sus últimas voluntades. Y lo mona que sale en la foto, oye.

Elena Tablada, la ex de Bisbal, y Javier Ungría, empresario y, atención, sobrino de la viuda del hijo primogénito del rey Simeón (¿os hago un croquis?), presentan a Camila, su hija recién nacida. El lío va a ser explicarle a la otra hija de Tablada, la que tiene en común con Bisbal, el parentesco entre su nueva hermana y Simeón de Bulgaria. Que empiezas y no acabas.

También en portada tenemos a Ana Obregón, que se muestra optimista ante el estado de su hijo Alex, continúa acompañándole durante su hospitalización.

DIEZ MINUTOS sigue con el los coletazos del affaire Merlos. Nos trae en portada a Marta López, que intenta recuperar su vida tras “el drama de la señorita semidesnuda al fondo” refugiándose en su ex y sus hijos. En las fotos aparece paseando con ellos, igual que Gloria Camila aparece también paseando con su novio David, con el que parece que no ha roto aunque antes parecía que sí porque había desaparecido todas las fotos juntas de su Instagram. Y ahora, vosotros no lo sabéis porque no sois influencers (ni yo tampoco, pero lo me he enterado) lo moderno es eliminar todas las fotos con tu ex de tu Instagram. Y eso es como oficializar la ruptura. Bueno, pues siguen juntos. Que lo sepáis.

Y, ojo, que Merche y Arturo han roto después de siete años juntos. ¿Que quién son Merche y Arturo? Pues yo os lo digo (un segundo, que estoy googleando. Es que ni me suenan estos dos). Vale, Merche es cantante y Arturo, oh sorpresa, es exconcursante de Gran Hermano. Y, atentos ahora, que la ruptura viene porque Arturo tuvo algún que otro encuentro sicalíptico con Alexia Rivas, que para entonces ya tenía una relación con Alfonso Merlos, que estaba con Marta López. ¿Me seguís o qué? Voy a tener que empezar a incorporar dibujitos al revistero para explicar las relaciones entre unos y otros.

A ver qué nos trae SEMANA.

Pues a Cayetano y Eva paseando con su hijo, más unidos que nunca. Esta semana en las revistas todo son paseos. Hemos pasado de famosas en las cocinas a famosos paseando. A ver qué nos depara la próxima fase en lo que a fotografías en el corazón se refiere.

También en portada, Marta López, que ha firmado un contrato con Telecinco, Ines Ballester, recuperada del coronavirus, y Rosa López que está enamorada. Oye, pues todo muy bien.

Espero que LECTURAS esta semana nos cuente algo de Las Campos o me va a tocar llamarles yo a ver cómo va todo. Cruzo los dedos.

Ay, madre. Qué bien tan mal. Sí que tenemos a Las Campos, a Carmen Borrego concretamente, pero la tenemos enferma de coronavirus. Ahora yo ya a preocuparme. No ha necesitado atención hospitalaria y está pasando la cuarentena aislada en su casa, lejos de su madre para evitar el contagio, y esperando el alta. Pobre Carmen, que le pasa todo.

Omar Montes, cantante y exconcursante de supervivientes (lo he buscado, lo admito), muestra su lado más solidario y cuenta que reparte comida y productos de higiene entre personas necesitadas.

En esta portada tenemos también el paseo de Marta López con su ex y sus hijos, tras la ruptura con Merlos, que es un personaje fijo hoy en todas las rupturas.

Y Rocio Carrasco que no quiere ver a su hija. O sea, lo de siempre en esta familia. Nada nuevo.

A ver si las próximas portadas las podemos ya comentar en una terracita, aunque sea al 50% de aforo. O como sea. Ya os cuento.