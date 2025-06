Un sintecho de Barajas que fue contratado en un hotel se marcha a los tres días: “Era muy duro”

A finales de mayo entró en funcionamiento el nuevo plan de AENA para hacer frente a los sintecho que vivían en el aeropuerto de Barajas. El plan consiste en que de 21:00 a 5:00 horas, no se permite la entrada en las terminales del aeropuerto que no posea la tarjeta de embarque, o que sea acompañante de ese viajero. Desde ese día, los vigilantes de seguridad de los controles de acceso al aeropuerto de Barajas comenzaron a impedir la entrada de 210 personas sin hogar.

Todos tuvieron que empezar de cero y buscar un nuevo lugar, pero a uno de ellos, Salva, le vino una oportunidad divina. El empresario Fernando Fernández le ofreció un trabajo fijo e indefinido como camarero de pisos, con alojamiento, pensión completa y la remuneración pertinente, algo que aceptó sin dudar el joven, que años atrás había trabajado como dj antes de la pandemia, que complicó su existencia.

El empresario explicó la función de Salva en 'La Nueva España': "Hacer camas, limpiar habitaciones. Porque de camarero (de barra) necesito a alguien con experiencia. Pero para camarero de pisos, la chica que tengo para las habitaciones le enseñará en una semana. Es duro, pero no tiene complicación". Parecía una situación idónea para reconducir su vida, pero ha durado menos de lo esperado.

El sintecho duró tres días trabajando

Salva estuvo 15 días en el hotel La Molinuca, pero Fernando únicamente le llamó tres días para trabajar durante su estancia. Ninguno fue como esperaban ambos. Los dos primeros días ya llegó tarde a hacer sus labores, pero el tercero fue más allá y no se presentó hasta la hora de comer. El dueño reveló el motivo: "Cuando le preguntamos, dijo que se había tomado el día de asuntos propios". Un duro palo después de que le comprara ropa y le diera algo de dinero para comenzar.

El sintecho explicó el motivo: "Era muy duro físicamente y no tenía fuerza. Cogí el puesto con mucha ilusión… pero tenía poco tiempo para descansar". En cambio, acabaron sin problemas: "Le expliqué la situación… todo ha terminado bien entre nosotros". Fernando confirma esta versión: "Nos dimos la mano y nos separamos como buenos amigos". "Salva necesita otro tipo de ayuda. No concretamente la que nosotros le damos. Ni necesita trabajo, ni necesita ayuda económica", explicó el dueño en 'Espejo Público', que no guarda rencor: "De hecho, hoy ya hemos hablado como cuatro o cinco veces. Está todo el rato llamándome".

De sintecho a tiktoker

"Estoy feliz y contento… buscaré una nueva oportunidad laboral en Logroño", afirmó Salva tras dejar el hotel. Mientras tanto, ha optado por crear contenido en una cuenta de redes sociales llamada 'Las aventuras de Salva' y bajo el siguiente lema: "Defiendo mis derechos y mis ideales y a todos aquel de que sea abusado". En algunos vídeos ha denunciado el acoso que está sufriendo, recordando que es un delito. En su primer vídeo explicó detalladamente su situación, que ahora quiere revertir en Logroño.

Salva argumenta que está buscando trabajo: "Llevo desde que estoy en Logroño levantándome a las siete de la mañana, acompañando a mi pareja y buscando trabajo en bares, para barrer...". Pide paciencia: "Te cambian tu vida de la noche a la mañana". Fernando, por su parte, quiso dejar un mensaje cuya aplicación mejoraría considerablemente el sistema: "Nos mueve ayudar. Si todos nos echáramos una mano, este mundo iría un poco mejor".