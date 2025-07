Gerard Piqué reaparece con Clara Chía: ¿en qué punto se encuentra su relación?

Gerard Piqué ha roto dos años de silencio que dieron pie a especulaciones sobre una posible ruptura con Clara Chía. Lo hace con unas románticas imágenes de sus vacaciones en Arizona, Estados Unidos, junto a ella. La confirmación definitiva de que el romance se consolida es un apasionado beso frente al Gran Cañón.

En abril de 2025, el programa de televisión "Vamos a ver" anunció que Piqué y Chía habían dado por terminada su relación. Aunque inmediatamente después otros medios desmintieron la información, el runrún continuó, basándose, sobre todo, en la ausencia de contenido en las redes sociales del exfutbolista. La realidad es que la pareja busca privacidad y vivir su relación lo más alejada posible del ruido mediático.

Enemigos

Su reaparición ha provocado muchos comentarios, alguno de ellos con bastante sorna."Gracias a Piqué y Clara por devolvernos a la reina, diosa Shakira", escribe uno. "Las personas están donde deciden estar. Shakira está haciendo plata disfrutando de sus hijos y profesión, dejó de aguantar cachos y el hombre disfrutando de lo que le quedó", replica otro.

La pareja se conoció a finales de 2021, en un pub de Barcelona donde ella trabajaba como camarera y él asistía con amigos como Riqui Puig. El flechazo, según dicen, fue instantáneo y solo unos meses después, entre marzo y abril de 2022, Piqué se separó de Shakira, aunque aún no se había visibilizado la relación con la camarera, a la que acabó ofreciendo un trabajo en su empresa Kosmos. En verano de ese mismo año ya no escondieron su amor. Después de asistir juntos a una boda en la Costa Brava, acudieron a un concierto de Dani Martin en Barcelona donde no dejaron de hacerse carantoñas.

El año de Shakira

La primera publicación de Piqué con Clara en su cuenta de Instagram fue en enero de 2023. Mientras, Shakira arrasó con el lanzamiento de "BZRP Music Sessions #53" (enero 2023) y "TQG", con referencias explícitas a la infidelidad.

A finales de 2024 e inicios de 2025, Piqué habló abiertamente en algunas entrevistas sobre su noviazgo y el buen momento personal que atravesaba. De ahí se desprendieron rumores de boda que nunca fueron confirmados de una forma oficial.