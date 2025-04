Gerard Piqué y Clara Chía rompen su relación por sorpresa

Mucho venía especulándose sobre la estabilidad en la relación de Gerard Piqué y Clara Chía. Sus movimientos despistaban y hacía que muchos apuntasen a una posible crisis entre ambos. Se ha rumoreado una ruptura que, finalmente, ha sido confirmada. No por los protagonistas, quienes siempre mantienen silencio sobre los avatares de su romance, salvo contadas ocasiones en los que tienen arranques inesperados. Ahora guardan silencio, mientras se confirma que sus días de amor han llegado a su fin.

Los primeros apuntes sobre un bache en su relación surgieron cuando el futbolista comenzó a visitar mucho Miami. Primero se creía que era para estar al lado de sus hijos en ausencia de Shakira, que está triunfando sobre los escenarios en su gira. Pero unas fotografías del exjugador con una misteriosa mujer de pelirrojos cabellos hicieron que se precipitase todo. Los rumores se hicieron más fuertes, hasta que ahora Adriana Dorronsoro, desde ‘Vamos a ver’, ha dado todos los detalles de la ruptura.

El motivo del fin del amor entre Piqué y Clara Chía

Desde el programa de Telecinco lo han vivido al máximo al dar la noticia, pues incluso Joaquín Prat ha pedido un redoble de tambores para anunciarlo: “Ya sé que es muy desagradable una ruptura, aunque alguna ruptura sentimental muchas veces es una oportunidad para ambos, para salir siendo felices y para seguir buscando la felicidad. Sin embargo, hasta aquí hemos llegado”, decía el presentador cediendo el turno de palabra a su compañera.

Después de tres años de relación, Gerard Piqué y Clara Chía habrían roto, según la periodista: “Me confirman que han roto. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro”, desvela. Aun así, desde el entorno del ex de Shakira ya han querido apuntar que han logrado superar una crisis, pero que siguen juntos. No hay acuerdo con las versiones: “Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos meses entre rumores de crisis entre ellos, de hecho, hace un mes apareció Piqué en Miami, en una heladería con una chica pelirroja. No sé si esa chica será el motivo o no, pero la ruptura me la han confirmado. Además, esta información viene del entorno muy cercano a la pareja”.

Además de una supuesta infidelidad, se ha puesto sobre la mesa otra explicación para contextualizar la ruptura. Pepe del Real mantiene que la crisis viene “porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y demás, pero él todavía tenía cierto recelo”. Habrá que esperar a que los protagonistas se pronuncien. Gerard Piqué y Clara Chía han guardado estos meses que se ha hablado de obstáculos en su relación de más de tres años. Quizá ahora que se hable del fin definitivo decidan arrojar luz al respecto.