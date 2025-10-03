Kiko Jiménez pasa por quirófano y Sofía Suescun cuenta por qué: "Animó, bebé"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez son una de las parejas más atractivas del panorama digital. Su físico envidiable se debe en gran medida al entrenamiento constante y el estilo de vida saludable que mantienen, pero nadie escapa del paso del tiempo y el jienense ha empezado a notar uno de los signos de la edad más frecuentes en los hombres: la alopecia.

Aunque lo ha disimulado bien porque tiene el pelo rizado, Kiko Jiménez ha perdido tanta densidad capilar que ha decidido pasar por quirófano para someterse a un trasplante y recuperar su poblada cabellera.

Se trata de un procedimiento en el que se mueve cabello de una zona donde crece con más densidad, normalmente la parte trasera o los costados de la cabeza, hacia áreas donde el pelo se ha caído o es más fino, como la coronilla o la frente. La idea es aprovechar que esos folículos suelen ser más resistentes a la caída para dar un aspecto más natural y duradero en las zonas con calvicie.

El proceso se hace de manera ambulatoria, con anestesia local, y el paciente permanece despierto pero sin dolor. Los folículos se colocan uno por uno en la zona receptora, siguiendo la dirección y el ángulo del cabello original para que el resultado se vea lo más natural posible. Tras unos meses, el pelo trasplantado empieza a crecer de forma normal, igual que el resto, y puede cortarse o peinarse sin problema.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez en una imagen de archivo Gtres

“Ánimo, bebé. Ya verás que va a salir todo mejor de lo que esperas”, ha deseado Suescun a Jiménez, compartiendo una imagen de él en la que aparece con el pijama quirúrgico y la cabeza totalmente rapada para comenzar la operación.

Por fortuna, la intervención ha sido un éxito: “He pasado hace un ratito a verle y está perfecto. Cero dolor y cero inflamación”.

Ante los comentarios de los usuarios a los que Jiménez había logrado “engañar” y que consideran que no le hacía falta un trasplante, Sofía Suescun aclara rotunda: “Me estáis mandando muchos mensajes preguntando que por qué se opera si tenía mucho pelo… Ni de coña, tenía el justito, y cada vez menos del estrés que le produzco”.