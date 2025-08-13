Cristian Suescun hunde a Sofía y Kiko Jiménez tras salir a la luz sus infidelidades

La familia Suescun está desestructurada y sus miembros viven lejos los unos de los otros. Eso sí, cada uno culpa al otro de ser responsable de la distancia creada, a la vez que se eleva el tono cada día más con acusaciones y reproches que dificultan cada vez más el entendimiento. Se sabía que Maite Galdeano lleva más de un año sin saber nada de su hija, tan solo lo que se publica en redes o se comenta en los medios de comunicación. También estaba alejada de su hijo Cristian, pero su paso por el hospital le hizo dejar a un lado sus diferencias. Ahora ambos presentan un frente común en contra de Kiko Jiménez, a quien consideran responsable de todo mal, mientras confían en arreglar lo suyo con Sofía.

Pero Sofía Suescun y su novio tampoco están en su mejor momento. Las últimas informaciones les sitúa al borde del precipicio y con una crisis que amenaza su continuidad. Todo después de que el colaborador haya pillado a su novia citándose en secreto con otro influencer, el culturista y ex policía nacional Juan Faro. La pareja está en jaque, pero ha sido Cristian quien ha movido ficha para que sea jaque mate, entendiendo que el rey del cortijo es su cuñado. Es su principal rival a tumbar, aunque en el camino destroza a su hermana con durísimas palabras.

Maite Galdeano con su hijo Christian y Sofía Suescun Instagram

Cristian Suescun, demoledor contra Kiko y Sofía

“¿Vender? ¿Creéis que decir que estamos distanciados es vender a mi hermana? Porque yo creo que es más bien protegerla. Mejor me callo y no subo stories llorando, bastante he llorado durante un año sin subir nada y comiéndome yo solito la amargura. Ya basta, no quiero más”, confirmaba así Cristian que su relación con su hermana estaba pasando apuros. Lejos de solucionarlos, ha querido ir más allá, desvelando supuestas infidelidades de Kiko Jiménez a su amada, de los que él habría sido testigo. Si quiere tanto a su hermana, ¿por qué no le alertó en su día de que estaba siendo traicionada?

“Es un montajista. Sigue el mismo patrón. Primero con Gloria Camila y luego con mi hermana. Es el guionista de todo. Se aprovecha de todas las mujeres. Ella tiene cero personalidad, el otro tiene demasiada y es un caradura, un jeta, un tío muy perverso”, define Cristian a su cuñado. Ahora ha estallado la bomba de que Sofía Suescun es quien podría haber sido supuestamente desleal a Kiko con otro influencer, citándose a espaldas de él. Kiko ya ha hablado y acusa a Cristian de ser el artífice de esta noticia y acusándole de realizar un montaje, dando credibilidad a las excusas de su amada. Al menos sí de cara a la galería.

Mientras Cristian y Kiko se acusan mutuamente de montajistas, Sofía Suescun guarda silencio y no se pronuncia sobre sus encuentros con Juan Faro. Prefiere dar la callada por respuesta y dejar que sean otros los que se peleen por ella. Algo que su hermano y su novio hacen encantados, mientras todos los días se habla de la familia en televisión y las revistas. Un espacio en el que Kiko Jiménez ha preferido causar baja, aparentemente dolido y sin fuerzas tras la traición de su novia.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez en la portada de Lecturas TardeAR

Al menos sí en su puesto de trabajo en ‘Fiesta’, donde no acudió este fin de semana, aduciendo problemas personales. Ahora se entiende mejor qué le estaba sucediendo, al desvelarse que él ha sido quien ha pillado a Sofía Suescun cayendo en la tentación: “Ha decidido no venir al programa. Sabemos que lo está pasando mal por la tensa situación que ha vivido esta semana con su cuñado y también con su suegra, Maite Galdeano”, informaba César Muñoz, presentador del programa de Telecinco: “Hay un motivo de fuerza mayor que le ha impedido, como él hubiese querido, estar aquí con nosotros”.

Una huida que Cristian Suescun no ha dudado en contextualizar para que el público, a su parecer, no sea engañado. Y es que mantiene en todo momento que todo responde a una estrategia para hacerse notar y ser protagonistas del verano: “Ahora toca blanquear y victimizar a un impresentable, ¡qué triste y frío todo! Si el amor consiste en un negocio, no lo quiero”, escribía el hijo de Maite Galdeano en su última storie de Instagram. No era el único dardo envenenado desde la playa: “Benidorm y su gente curándome el corazón. Cuando la verdad está de tu lado, qué claro y bonito se ve todo”.