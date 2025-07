Rocío Flores, muy tajante, explica el motivo de su viaje Cádiz con Gloria Camila en plena guerra con la familia de Michu

Rocío Flores es uno de los grandes apoyos de Gloria Camila en estos momentos. La hija de Antonio David, nada más conocer el fallecimiento de Michu el 7 de julio, se trasladó a Cádiz para arropar a la familia en esos momentos tan complicados.

Ahora, la nieta de Rocío Jurado ha vuelto a reencontrarse con Gloria Camila y María del Rocío para disfrutar del fin de semana en familia y estar al lado de la hija de José Fernando. Junto a ellas, José María Ortega Aldón, hijo pequeño del torero y la diseñadora.

Rocío Flores rompe su silencio

Esta mañana, Rocío Flores ha ido a hacer la compra a un supermercado de la zona junto a María Carrasco, una amiga de la familia. Allí, la hija de Rocío Carrasco ha atendido a la Prensa tras la entrevista de Gema Aldón y Tamara, hermana de Michu, en "¡De Viernes"!, explicando el motivo de su viaje a Cádiz.

Rocío Flores en Cádiz haciendo la compra Gtres

Después de que la hija de Ana María Aldón y Tamara aseguraran que no entendía por qué estaba Rocío Flores en Cádiz, la joven ha sido muy clara: "He venido a apoyar a su madre, a darle el pésame, a su hermana, aunque visto lo visto, no sé, sobre todo a José, a Gloria y a esa niña, que es lo importante en todo esto".

Insistiendo en que ahora lo más importante es la hija de Michu y José Fernando, ha señalado que "es una niña muy pequeña y lo importante en estas circunstancias es la niña, no los mayores". Sobre las palabras de Gema Aldón sobre Gloria Camila, Rocío Flores ha preferido no pronunciarse sobre el asunto. "No me corresponde a mí decir nada, solamente a pasar el día en familia e intentar disfrutar el día como se pueda. Allí, todos disfrutando", ha zanjado la hija de Antonio David.

Las duras declaraciones de Gema sobre Gloria Camila

Según declaró la hija Ana María en "'¡De Viernes!", Gloria Camila "llegó a dudar de la paternidad de su hermano": "No sé qué problema tiene esta chica con las paternidades de la gente. Michu no ha tenido el apoyo de los Ortega para sacar a esa niña adelante, ha sido ella la que ha sacado a Rocío adelante, y si la niña ha visto a la familia de su padre es porque Michu ha hecho por que eso fuese así".