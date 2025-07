La madre de Michu confiesa cómo le dijo a su hija que “mamá está en el cielo”

“Ahora mismo me encuentro mal, destrozada y con mucha angustia. Estoy sobrellevándolo como puedo. No me lo creo, pero ya me voy desbloqueando un poco. Ya la puedo llorar, porque no podía llorar, porque tenía mucho miedo de que esto pudiera pasar, pero no pensaba que esto fuera a pasar tan rápido”, rompe a llorar Inma, la madre de Michu, una semana después de la muerte de su hija a los 33 años de edad a consecuencia de varios infartos. Tenía un marcapasos, pero había dejado de funcionar correctamente. Estaba a la espera de un trasplante, pero no llegó a tiempo.

Ahora, la madre se sienta a hablar con ‘De viernes’. No lo hace desde el plató, ahí está su hija Tamara y Gema Aldón, que han unido fuerzas para tumbar a Gloria Camila, a quien culpan de todo mal pasado, presente y también futuro. Señalan también a José Ortega Cano, pero como él no responde, prefieren hacer más certeros sus golpes en su hija. No es el caso de Inma, que llora la muerte de su hija mientras se preocupa por el destino de su nieta Rocío.

El duro testimonio de la madre de Michu tras su muerte

Inma ha vuelto a detallar cómo se enteró de la muerte de su hija. Le alertó una llamada de José Fernando informándole de que a su niña le había dado un infarto. Se estaba preparando para viajar al día siguiente a Marbella con su hija, se estaban duchando e iban a hacer la maleta cuando sintió las primeras molestias. La niña, alertada por el estado de la madre, bajó al bar a pedir auxilio. Desde aquí subió una camarera y un médico, llamaron a la ambulancia. Llegaron cuando aún tenía pulso, la reanimaron en dos ocasiones, pero no pudieron salvarle la vida. Ahora la nieta está bajo el cuidado de su abuela.

En un primer momento le dijeron a la pequeña que su madre estaba malita en el hospital, pero que todo estaba bien. Después su abuela le informó de la cruda realidad: “Se quedaba fija mirando diciendo que se le está ocultando algo y mi madre hace ya muchos días que no viene. Entonces yo aprovecho cuando veo que tanto llora, tanto llora, que digo bueno, le voy a decir la verdad, que tenemos que ser fuertes, que su mamá está en su corazón, en mi corazón y en el cielo, como se suele decir. La niña coge el móvil y le pone ‘mamá te amo’, por ahí es por donde ella le dice mamá te quiero o mamá te amor”.

Inma denuncia que el marcapasos de su hija no funcionaba y que los médicos le recomendaron esperar para sustituirlo. También esperar a un trasplante que no llegó. No quiere hablar de negligencia médica y deja abierta la posibilidad a que el padre o la hermana de Michu inicien el proceso correspondiente si se ven con fuerzas. Ella no las tiene. “Si hubo algún fallo, ya se verá”. Dudan de que pueda ser normal que se percaten que el marcapasos no trabaja correctamente por culpa de la batería y la citen seis meses después. “Suena mal esto”, concluyen también en plató, donde se plantea una nueva vía judicial para su familia.

La madre de Michu señala también a Gloria Camila. Asegura que la joven no ha querido nunca el contacto con la familia de la novia de José Fernando, que le es “indiferente”. Es más, la relación entre tía y sobrina la define como fría, porque “ella nunca ha querido obligaciones. Es una persona egoísta. Va a mirar antes por ella que por cualquier otra cosa”. Habla del rencor que se tenían Michu y su cuñada tiempo atrás, aunque ahora reconoce que “las cosas iban un poquito bien, porque Michu lo que quería lo estaba consiguiendo y Gloria lo que quería es que no fuese a la tele, lo estaba consiguiendo, entonces la complacía. Quería callar a todo el mundo y ser la protagonista”. "No ha estado a la altura como tía", sentencia.

No solo carga contra Gloria Camila. Inma también señala a José Ortega Cano, pues cree que el torero y el resto de la familia acudió a Arcos de la Frontera al tanatorio y el funeral “solo para aparentar”. Mantiene que el maestro “nunca ha ejercido como abuelo. Cuando la niña nació estaba muy ilusionado, pero una vez que se van a Madrid… tú puedes querer a la niña, pero tú no haces nada. Cuando ha estado es cuando José Fernando ha tirado de la hija, porque José Fernando es familiar, es de sangre. Ortega Cano le puede dolor su sangre, pero demostrarlo lo ha demostrado muy poco. ¿Por qué no ha estado más tiempo con Rocío?”, se pregunta la madre de Michu, que señala que solo ejercía de abuelo si le llevaban la niña a Madrid. De quien sí habla bien es de Ana María Aldón, que le escribió un tierno mensaje de condolencias. No tanto a Amador Mohedano o Rocío Flores, a quien ni conocía antes del entierro de su hija, pero defiende que estuviesen apoyando a su familia. Si fueron a hacerse las fotos para los medios, no lo cree, pues eso le dolería mucho.