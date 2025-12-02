Mediaset fulmina a Rocío Carrasco y prepara el contradocumental de Rocío Flores

Mediaset mueve ficha tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid por un delito de revelación de secretos en el marco del documental “Rocío, contar la verdad para seguir viva”. El tribunal considera probado que se vulneró gravemente la intimidad de Rocío Flores con la publicación de datos protegidos de un expediente judicial que se procesó cuando todavía era menor de edad, estableciendo una pena de dos años de prisión para los altos mandos de la productora bajo la que se desarrolló el proyecto.

Ahora, Mediaset ha eliminado de su catálogo a la carta los episodios del documental, disponibles hasta ahora para todo el que quisiera revisionarlo. Pero no es este el único gesto de la cadena que refleja un cambio de viraje en lo que respecta al conflicto familiar que se colocó en el centro del debate público -y casi nacional- tras la emisión de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

Desde el grupo se apuesta por una suerte de contradocumental que ofrecería el testimonio completo de Rocío Flores. Se trataría de la primera vez que la joven se pronuncia en profundidad sobre el conflicto con Rocío Carrasco, episodios concretos que vivió a su lado y al de Fidel Albiac y los detalles del violento suceso que se produjo en 2012 en su casa de Valdelagua y que terminó con madre e hija totalmente distanciadas.

Rocío Flores 1

Un proyecto sobre el que ya han comenzado las primeras negociaciones, aunque todavía no hay nada cerrado. El primer acercamiento de Rocío Flores a la cadena tras años alejada se produjo con su reciente entrevista en “¡De viernes!”, y la intención es no solo seguir dándole voz, sino amplificarla con un formato similar al que protagonizó su madre.

En contra de lo que muchos avanzaron o intuían, Antonio David Flores carecería de un papel principal en este contradocumental. La historia que se narrará será la de Rocío Flores, sin entrar más de lo que se necesita para contextualizar en el conflicto entre sus padres.

Como se ha comentado anteriormente, el proyecto es solo una idea sobre la que ya se conversa, pero no será hasta que se dicte una sentencia definitiva en el proceso judicial de Rocío Flores cuando, en función de la resolución, comience la fase de preproducción. Cabe recordar que Óscar Cornejo y Adrián Madrid recurrirán su condena, tal y como confirmaron en comunicado, por lo que ahora será función del Tribunal Supremo dictar un fallo.