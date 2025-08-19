Ramón García y su exmujer, Patricia Cerezo, enfrentados

El matrimonio formado por Ramón García y Patricia Cerezo parecía inquebrantable. Casi 25 años formando equipo y trayendo al mundo dos hijas que son su gran triunfo personal. Una felicidad que se fue al traste hace ahora cuatro años, cuando anunciado su intención de tomar caminos por separado y poner punto y final a su matrimonio. La sorpresa fue mayúscula y la repercusión mediática inmediata, siendo los protagonistas del momento, los más buscados.

Aun así, ellos han tratado de sortear cada polémica a golpe de silencio, evitando ser objetivo de la prensa por cuestiones que fuesen más allá de su profesión. Aun así, en ocasiones no han tenido reparos en abrir ventanas a su vida privada, como en la entrevista en la que Patricia Cerezo habló con LA RAZÓN y hacía frente a rumores de mal rollito con su exmarido: “La armonía entre nosotros es más que evidente. Que una pareja rompa no significa que tenga que llevarse mal. El cariño y los lazos familiares perduran y siempre tendré palabras buenas para él”. Lo mismo opina el presentador y ha defendido que su vínculo es inquebrantable. Pero la vida es caprichosa y les ha enfrentado una vez más.

Ramón García y Patricia Cerezo miden sus fuerzas

La pareja rompía en lo sentimental, pero desde el principio entendió que seguirían siendo una familia. De ahí que trabajasen en funcionar más allá de sus diferencias que les llevó a separar sus caminos. Ahora bien, hay otros terrenos que les separa, como es el profesional. Es más, les mantiene ahora mismo enfrentados, pues ocupan la misma franja horaria y miden sus fuerzas de cara a la audiencia. Un duelo para el exmatrimonio que se vive este verano cada lunes por la noche, cuando en TVE se emite ‘Gran Prix’.

Ramón García y Patricia Cerezo se querrán mucho por haber pasado media vida juntos, pero en lo profesional son rivales la noche de los lunes. Quieren atraer el mayor público posible a sus respectivos programas de televisión y eso les convierte en rivales. Aunque lo vivan con deportividad. Mientras se emite ‘Gran Prix’ en La 1 en prime time, a la vez Telemadrid emite su programa ‘Aquí se hace’, que presenta Patricia Cerezo para descubrir a la audiencia de dónde vienen los productos que llegan a los mercados madrileños.

El Gran Prix ha dado muchos sustos en la cadena pública. Los datos de audiencia han ido subiendo y bajando sin saber muy bien cómo enganchar a los espectadores. Ahora se libran las semifinales que enfrentan a los pueblos patrios y que en su última cita cosechó un buen 12,6% de share y 912.000 espectadores. Subía 2,6 puntos respecto a la semana anterior cuando hizo mínimo histórico. Pero eso es a nivel nacional, pero para ser justos, el matrimonio tan solo se bate en duelo por ser los reyes de las audiencias en la Comunidad de Madrid.

Patricia Cerezo Gtres

En la noche de este lunes, tan solo en Madrid, Ramón García anotó un 10,8% de cuota de pantalla, con 91.000 madrileños frente a la pantalla viendo el mítico concurso veraniego. Era una noche especial, pues se vivía una importante semifinal. Aun así, muchos vecinos de la comunidad confiaron en el programa de reportajes de Patricia Cerezo, sumando un total de 12,3% de share y 121.000 espectadores. Con ello, la victoria en este duelo improvisado entre el exmatrimonio lo gana ella. Seguramente se lo haga saber en su próxima conversación a modo de pique entre compañeros de profesión que, además, tienen dos hijas y un pasado común.