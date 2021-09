Reino Unido deja en tierra a los viajeros con certificado covid en gallego

Varias personas en el aeropuerto de Santiago que viajaban a Londres se llevaron la desagradable sorpresa de que sus certificados negativos de coronavirus expedidos en gallego no eran válidos para volar. Y es que a la hora de viajar al extranjero hay que fijarse bien en el idioma en el que está nuestra prueba anticovid debido a que hay países como Reino Unido que solamente aceptan las pruebas en castellano, inglés o francés.

No obstante, la solución fue relativamente fácil afortunadamente: bastó con ponerse en contacto con la farmacia donde se había realizado el test y pedir al farmacéutico que enviara el resultado en castellano, según recoge ‘La Voz de Galicia’.

Una viajera, Sandra Rodríguez, relató al diario gallego cómo fue la situación al llegar al aeropuerto de Santiago. “Escuché como a los chicos de delante, que eran ingleses, les mandaban a la farmacia que hay más cerca del aeropuerto porque el certificado estaba en gallego”, explica. Tan pronto como se dio cuenta de que su documentación se encontraba igual, optó por llamar a la botica donde le habían hecho el test de antígenos contándole el problema: “La chica me dijo que no sabía que eso podía pasar, que no tenía ni idea”, agrega.

Su rápida actuación salvó a Sandra de quedarse sin poder viajar a Londres, pues la farmacéutica le envío el certificado en castellano y pudo embarcar a tiempo en el avión. Sin embargo, no todos los viajeros que tenían programado volar ese día tuvieron la misma suerte. «Detrás de mí había un señor polaco y una chica italiana que no hablaban español. Les llamé a la farmacia que le había hecho las pruebas, que casualmente era la misma para ambos, para intentar solucionar el problema», señala Sandra. Ellos también consiguieron que se les enviase la documentación a tiempo en castellano, «pero a otro no le llegó y se armó un buen lío», puntualiza.

En Galicia, para conseguir el resultado de una prueba de antígenos en castellano es necesario realizar el procedimiento de expedición en ese idioma. Es un proceso telemático que se lleva a cabo en las farmacias a través de una página web del Sergas, que está configurada por defecto en gallego, por lo que es importante que el farmacéutico seleccione el idioma español antes de comenzar la solicitud.