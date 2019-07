El Brexit podría poner en peligro el acceso a los anticonceptivos en Reino Unido

La amenaza de un Brexit duro sigue estando muy presente en suelo británico y las consecuencias se sienten en aspectos cotidianos de todo tipo. Por ejemplo, cada vez son más los ciudadanos que deciden acaparar medicinas para afrontar las consecuencias menos previsibles del Brexi t. No parece una idea descabellada, ya que los precios de algunos medicamentos han comenzado a subir en previsión de los retrasos fronterizos debidos a las nuevas formalidades aduaneras que entrarían en vigor, informa Exclusivadigital.com .

¿Podría quedarse el sistema público de salud británico sin preservativos ni píldoras anticonceptivas?

De lo que aún no se ha informado claramente es de lo que sucederá con el suministro de anticonceptivos en el Reino Unido (preservativos y píldoras anticonceptivas) si el gobierno británico no es capaz de llegar a un acuerdo comercial antes de que se acabe el plazo de salida de la Unión Europea. Incluso existen apuestas políticas como las de Betfair en las que los usuarios creen posible que el país se quede sin anticonceptivos este mismo año.

Sería un acontecimiento nunca antes visto, ya que el sistema público de salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) fue uno de los primeros en proporcionar anticonceptivos gratuitos a la ciudadanía. Y no solo es un problema de limitar el serio problema de los embarazos no deseados. Muchas mujeres usan anticonceptivos hormonales por razones médicas. Asimismo, los métodos de barrera también han sido útiles para reducir el riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual.

Por todo ello, es importante plantearse la pregunta de cómo se verá afectado el acceso a la anticoncepción en Reino Unido si el interminable Brexit termina haciéndose por las malas. En la actualidad, los proveedores y fabricantes de anticonceptivos son en su mayoría empresas internacionales que gestionan sus importaciones y exportaciones desde territorio comunitario. Además, en un mundo tan globalizado como el nuestro, incluso las empresas británicas pueden tener problemas de importación de existencias si estas tienen que pasar necesariamente por el continente.

Aparte de todas estas incertidumbres, cabe destacar que todos estos medicamentos y dispositivos tienen fechas de caducidad que deben respetarse de manera escrupulosa. Los preservativos y las píldoras anticonceptivas no son una excepción; al contrario, requieren de un especial cuidado a la hora de proceder a su almacenamiento. El problema de los vencimientos masivos de anticonceptivos a la hora de afrontar el Brexit podría complicarse, ya que para las farmacias resultaría una verdadera odisea hacerse con más existencias para satisfacer una demanda creciente y asustada. Y para predecir la consecuencia directa de la escasez de anticonceptivos en la población no hay que tener grandes dotes de adivino: relaciones íntimas menos seguras y más embarazos no deseados, con todo lo que ello implica.

¿Lograrán las autoridades británicas negociar con la UE cláusulas especiales para evitar todos estos problemas? ¿Asistiremos a la llegada a nuestro país de vuelos procedentes de Londres para acaparar existencias de anticonceptivos? Lo cierto es que todo puede pasar en el Brexit, proceso en el que la incertidumbre ha sido la reina indiscutible desde el resultado del histórico referéndum de salida. Una historia interminable cuyo alcance parece que solo podrá medirse a posteriori.