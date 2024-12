Marruecos refuerza su arsenal con misiles hiperópticos AMRAAM C8 con un alcance de 160 km

Marruecos refuerza su stock estratégico de municiones inteligentes y avanzadas con misiles hiperópticos AMRAAM C8 con un alcance de 160 km y bombas aladas de pequeño diámetro del tipo GBU39 con un alcance de 150 km. Todo ello destinado a su flota de F-16.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha acordado la posible venta al Reino de Marruecos de Misiles Aire-Aire de Alcance Medio Avanzado y equipos relacionados por un costo estimado de 88.37 millones de dólares. Según fuentes norteamericanas, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa entregó ayer la certificación requerida al Congreso para que apruebe la venta, lo que se da por hecho, dadas las buenas relaciones entre ambos países.

“El Reino de Marruecos ha solicitado la compra de hasta treinta (30) misiles aire-aire avanzados de alcance medio AIM-120C-8 (AMRAAM) y una (1) sección de guía AIM-120C-8 AMRAAM”, señalan las mismas fuentes.

También se incluyen kits de telemetría AMRAAM, repuestos de secciones de control y contenedores; equipo de reprogramación de pruebas incorporadas de municiones comunes (CMBRE); 891 grupos de adaptadores de conjuntos de pruebas por computadora de municiones de apoyo; entrega y soporte de software clasificado, repuestos, consumibles, accesorios, soporte de reparación y devolución, soporte de transporte, publicaciones clasificadas y documentación técnica; servicios de apoyo técnico y logístico de ingeniería y otros elementos relacionados con la logística y el apoyo al programa.

Esta venta --subrayan-- apoyará la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que sigue siendo una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en el norte de África. La venta propuesta mejorará la capacidad del Reino de Marruecos para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, garantizando que disponga de municiones aire-aire modernas y capaces de cumplir su misión de proteger sus fronteras y aguas territoriales, luchar contra el terrorismo y el tráfico ilícito, y utilizar su flota de F-16 Block 72 recientemente adquirida. El Reino de Marruecos no tendrá dificultades para absorber este equipo en sus fuerzas armadas. La venta propuesta de este equipo y apoyo no alterará el equilibrio militar básico en la región. El contratista principal será RTX Corporation, con sede en Tucson, Arizona.