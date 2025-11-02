Rusia sigue avanzando a pesar de los esfuerzos ucranianos: acaban de hacerse con esta localidad estratégica

La Administración Trump ha movido ficha en el tablero geopolítico del conflicto ucraniano con la imposición de nuevas sanciones económicas contra Moscú. En esta ocasión, el golpe va dirigido al corazón financiero de la ofensiva rusa: sus principales compañías petroleras. Lukoil y Rosneft son los gigantes energéticos señalados por Washington, en un claro intento de mermar la capacidad del Kremlin para seguir sufragando la guerra.

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha lanzado una seria advertencia a sus socios europeos. Su país necesitará apoyo financiero constante para poder seguir combatiendo durante, al menos, otros dos o tres años. Este llamamiento a la resistencia a largo plazo choca con un bloqueo en el seno de la Unión Europea, donde los líderes siguen sin alcanzar un acuerdo para desviar hacia Kiev los 140.000 millones de euros procedentes de los activos rusos congelados.

De hecho, la urgencia de Zelenski tiene su origen en el deterioro de la situación en el frente oriental, concretamente en la batalla por la estratégica ciudad de Pokrovsk. Esta localidad se ha convertido en un nudo logístico fundamental para el abastecimiento de las tropas ucranianas en la región de Donetsk, y su control es ahora un objetivo prioritario para las fuerzas rusas, que ya han conseguido penetrar en su interior.

Una batalla desigual con la propaganda como telón de fondo

Sobre el terreno, el escenario descrito por el propio Zelenski es desolador. El mandatario ha reconocido que sus fuerzas se enfrentan a una superioridad numérica abrumadora, calculando que por cada defensor ucraniano hay hasta ocho soldados rusos. Como prueba de la incursión enemiga, aseguró que las imágenes captadas por drones ya mostraban a unos doscientos militares rusos operando dentro de los límites de la ciudad. Esta disparidad de fuerzas obliga a los mandos ucranianos a explorar estrategias de guerra asimétrica, como la de recuperar tácticas de la Primera Guerra Mundial para salvar a sus soldados ante la falta de medios convencionales.

No obstante, la información que llega desde la primera línea es contradictoria y forma parte de la guerra de relatos. Mientras el Kremlin se apresura a asegurar que ha rodeado a las unidades ucranianas desplegadas cerca de la estación principal de tren, Kiev lo niega tajantemente. Para demostrar su capacidad de resistencia, las fuerzas armadas del país han informado de que se han repelido 79 asaltos solo en esa zona desde el lunes, lo que según informa Bbc representa casi un tercio del total de ofensivas en todo el frente.

A esta encarnizada batalla se ha sumado, además, un factor meteorológico adverso. El mal tiempo ha dificultado considerablemente el uso de los drones ucranianos, una de sus armas más eficaces para frenar el avance de la infantería rusa, complicando todavía más una defensa que se libra en condiciones límite.