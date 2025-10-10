La firma barcelonesa que une moda y solidaridad con una prenda creada para apoyar la investigación del cáncer de mama

En un momento en el que el cáncer de mama continúa siendo una de las enfermedades con mayor incidencia entre las mujeres, la moda puede convertirse en vehículo de solidaridad. Cada año, en España se registran más de 35.875 nuevos casos de esta dolencia, según el Observatorio de la AECC. Ante esta realidad, una firma con raíces en Barcelona ha decidido unir estilo y compromiso con una prenda especial.

Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la marca ha presentado Joane, un jersey multifuncional de su colección Raíces. La pieza -de color rosa simbólico- incluye un lazo y puede llevarse de formas distintas, adaptándose al gusto de cada persona.

Moda con propósito: SIMORRA lanza una prenda solidaria para apoyar la investigación del cáncer de mama Cortesía

En concreto, la campaña de donación se prolongará del 13 al 26 de octubre, en la cual la firma destinará el 100 % de los ingresos de esta prenda solidaria a la investigación del cáncer de mama. Con esta acción, la marca afirma su apuesta por la responsabilidad social y su deseo de aportar un grano de arena en la lucha contra la enfermedad.

Además, la firma anima también a quienes lo deseen a realizar donaciones directas a la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) para contribuir más allá de la adquisición del producto.

La implicación de la AECC y la realidad del cáncer de mama en España

La AECC es una organización sin ánimo de lucro, presente en las 52 provincias españolas, que reúne pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales con el objetivo de aliviar el sufrimiento causado por el cáncer y apoyar la investigación.

Hoy en día, el diagnóstico temprano ha permitido que la mortalidad por cáncer de mama experimentara una reducción, pero la enfermedad sigue siendo la más frecuente entre las mujeres en España. Las sobrevivientes enfrentan múltiples secuelas físicas, emocionales y sociales. Un estudio de la AECC indica que más de un tercio (36 %) de quienes han superado la enfermedad consideran que su calidad de vida es baja debido a efectos secundarios persistentes como fatiga, dolor, dificultades cognitivas o limitaciones físicas.

Dar visibilidad a la enfermedad, financiar proyectos de investigación y acompañar a pacientes son algunas de las líneas que la AECC prioriza con el apoyo de iniciativas como la de esta firma barcelonesa.

Un poco de historia sobre la marca

La firma fue fundada en Barcelona en 1978 por Javier Simorra, quien aprendió el oficio de su padre y estableció desde el inicio una línea cercana al pret-a-porter con atención al detalle. En 2006, la empresa pasó a nuevas manos y comenzó una etapa de renovación, poniendo al tejido y la narrativa emocional del diseño en el centro de sus colecciones.

La firma ha participado en pasarelas como la 080 Barcelona Fashion, posicionándose como un referente en moda con una mirada arquitectónica hacia los materiales y las formas.