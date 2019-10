Un hombre muere infartado en los juzgados tras fallar el desfibrilador

Un hombre de 54 años ha fallecido esta mañana tras entrar en parada cardiorrespiratoria y no responder a las maniobras de reanimación cuando se celebraba el juicio de conformidad de partes en el que estaba procesado junto a otras trece personas por un asunto de drogas en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El caso reviste mayor importancia ya que, según confirmaron desde la Conselleria de Justicia, el desfibrilador existente en el hall del edificio no tenía batería cuando intentó ser accionado por los médicos que allí se encontraban. De hecho, según las mismas fuentes, un grupo de médicos esperaban la celebración de un juicio junto al hombre que sufrió el ataque cardíaco. Por ello, Justicia recalcó que el fallecido estuvo atendido desde el primer momento, si bien el aparato en cuestión, no funcionó. En apenas diez o quince minutos se desplazó hasta el lugar una ambulancia del SAMU con un equipo que sí funcionaba, y logró «remontar» al paciente, si bien éste no pudo superar la crisis y falleció posteriormente.

La Conselleria de Justicia ha abierto una investigación para saber por qué falló el desfibrilador.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano explicaron que se ha dado el aviso para la asistencia sanitaria cuando el hombre ha empezado a sentirse indispuesto durante el juicio, que ha tenido lugar en la sección Primera de la Audiencia de Valencia.

El presidente de la sala ha preguntado al resto de procesados si aceptaban que continuara el proceso sin él y que este ya aceptaría la pena más adelante, por lo que el juicio ha continuado, según las mismas fuentes.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) informó de que las maniobras de reanimación fueron infructuosas.