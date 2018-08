Explosión en Pozuelo: «El colchón me ha salvado la vida»

A las 3:00 horas de la madrugada del domingo el restaurante de comida asiática «Mura» voló por los aires. La explosión dejó el pequeño comercio situado en el número 8 de la calle Benigno Granizo completamente destruido y provocó el desalojo de varias viviendas, sin que se produjeran heridos, según informaron fuentes de Emergencias 112. El estado del edificio afectado fue comprobado ayer por la mañana por los bomberos de la Comunidad, y en principio no presenta riesgo de derrumbe y la estructura está «plenamente consolidada». Hoy está previsto que se realicen las labores de desescombro de los materiales y se practique una nueva valoración del estado del inmueble.

Además del local, la parte más afectada es una vivienda del primer piso que se ubica justo debajo del establecimiento y en el que pueden producirse desprendimientos parciales del suelo. La explosión afectó a dos inmuebles comerciales y a cuatro viviendas, además de provocar rotura de cristales en otros comercios y casas cercanas, por lo que los bomberos desalojaron a los residentes y acompañaron a los familiares de las tres viviendas menos afectadas para recoger sus enseres.

Loreto, propietaria del inmueble que se encuentra sobre el local de comida, podría haber resultado herida grave o, incluso, algo peor. Tal y como relató a EP, cuando se sucedió el estruendo «estaba en la cama». El colchón le impulsó hacia arriba y «me volvió a tirar para abajo; eso es lo que dicen los bomberos que me ha salvado». Además, recordó que se estaba asfixiando y «no podría salir de mi casa porque no podía respirar». Su casa ha quedado «a punto de caerse, destrozada, sin suelo y con el baño derruido». Otro de los vecinos de Benigno Granizo, Alonso, detalló que escuchó «un ruido tremendo, como no había escuchado jamás» que provocó que varias macetas cayeran al suelo . Salió a la terraza para comprobar la procedencia de la explosión. «Vi un hongo de polvareda enorme», expresó. Alonso vio a la familia, visiblemente afectada.

Aparte del restaurante y de las viviendas, la onda expansiva de la explosión afectó a varios comercios que han quedado clausurados. Al cierre de esta edición todavía se desconocía la causa que provocó el estallido; los bomberos hallaron siete bombonas de butano. Ahora se investiga si pudo haber una fisura en alguna de estas bombonas.