Un “plan verde” para los negocios post Covid

Santander es miembro signatario fundador de los principios de banca responsable de Naciones Unidas y por ello están comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). ¿Cómo? Integrando esos ODS a su estrategia. Entre estos objetivos hay algunos relativos a la diversidad, al apoyo social mediante la inclusión financiera, pero también hay un claro compromiso de lucha contra el cambio climático.

Santander tiene como reto reducir al máximo sus propios impactos. Para ello, emplean energía 100% renovables, este año habrán eliminado los plásticos de un solo uso y todos sus edidicios corporativos cuentan con certificados medioambientales. Pero Santander va más allá. Está ayudando a las empresas a transicionar hacia una economía baja en carbono. ¿Por qué? Porque el mundo post Covid mira en clave de sostenibilidad. Defienden que, como banco, tienen un papel relevante en la transición hacia una economía más sostenible. Por ello, ofrecen una amplía gama de productos y servicios que integran criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno.

En la esfera medioambiental, destacan productos como la hipoteca verde bonificada, préstamos de renting de coche ecológico, líneas de eficiencia energética, avales verdes, etc.

En 2020, Santander volvió a ser líder mundial en financiación de energías renovables. Son líderes también en la gestión de la ISR en España con activos bajo gestión por un importe de más de 6 billones de euros y una cuota de mercado del 44%.

Foco en las pymes

España es un país de pequeñas y medianas empresas que necesitan apoyo para transformarse y lograr la consecución de los llamados ODS. Las pymes suponen el 60% del PIB, el 77% del empleo y el 99% de las empresas de este país. «Por ello, no será posible avanzar en los compromisos sociales si no incorporamos a las pymes a los objetivos de sostenibilidad y transformación social», defienden desde el Banco Santander.

Debe tenerse en cuenta que estamos en un contexto muy particular, marcado por la pandemia, donde las necesidades de estas empresas durante los últimos meses han estado marcadas por una demanda de liquidez que les permitiera superar la inactividad propia del estado de alarma. Para ayudar a sostener estas pymes, en 2020 Santander proporcionó más de 30 billones de euros a pymes, micros y empresas en forma de líneas.

De cara al futuro, la entidad aclara que hay dos temas relevantes para la recuperación económica. Por un lado, la pandemia ha puesto de manifiesto que las empresas que quieran tener éxito en el futuro deberán implicarse también en los retos sociales y medioambientales. Por otro lado, necesitarán de herramientas que les permitan hacer un diagnóstico de su propia sostenibilidad e información que acompañe a sus decisiones estratégicas de negocio.

MODELO CALFICACION Y CERTIFICACION DE SOSTENIBILIDAD ODS

Por ello, Banco Santander ha creado un sello para calificar la sostenibilidad de las empresas de hasta 50 millones de facturación con el objetivo de ayudarles a obtener un «rating» que les permita diferenciarse con sus clientes y proveedores públicos y privados. También, a estructurar y conocer mejor la información y el nivel de implantación de ámbitos de la sostenibilidad que puedan necesitarse en determinados concursos públicos.

Este sello permite calificar a las empresas según criterios ASG (ESG, en sus siglas en inglés: medio ambiente, social y de gobernanza corporativa). Además, valora aspectos como el consumo de los recursos o la gestión de los residuos. El proceso es muy sencillo y 100% digital y permite que las empresas conozcan su grado de sostenibilidad mediante un sencillo cuestionario. Una vez cumplimentado, proporciona una calificación preliminar con varios niveles: iniciado, básico, avanzado y experto. Asimismo, permite obtener un informe personalizado con planes de mejora y una guía de buenas prácticas.