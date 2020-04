Así fue el reparto de mascarillas en el Metro: estaciones con hasta 20 policías y otras desiertas

El retorno de los trabajadores no esenciales significó también el primer día en el que se hizo entrega de mascarillas a los viajeros del transporte público madrileño. Alrededor de 1,4 millones de unidades se repartirán entre hoy y mañana a los usuarios de Metro y de los autobuses de la EMT. Eso sí, no en todas las estaciones. Como ha recordado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, este reparto solo se ha producido en una de cada cinco paradas del suburbano. “Ha habido personas que no han tenido mas remedio que entrar en el transporte público sin la protección adecuada”, señaló Aguado, motivo por el que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez más material de protección.

Así, las imágenes que ha dejado la mañana han sido muy diferentes en unas paradas con respecto a otras. Por ejemplo, la estación de Argüelles, que recibe viajeros procedentes de las líneas 3, 4 y 6, estaba desierta poco antes de las 8:00 horas en lo que se refiere a las labores de reparto: apenas unos pocos usuarios, pero ni una sola mascarilla. Sin embargo, el intercambiador de Moncloa, estaba “blindado” para la ocasión. En la entrada de la calle de la Princesa, justo antes de descender por las escaleras mecánicas, hasta tres agentes de Cuerpo Nacional de Policía (CNP) entregaban mascarillas a los viajeros, las pidieran o no. “Tenga cuidado, se la tiene que poner de forma que cubra totalmente la nariz”, indicaban a algunos de los usuarios. Los policías contaban con más de una veintena de paquetes de mascarillas. A las puertas de la parada se encontraba aparcada la furgoneta de la Policía que había llevado hasta el lugar las unidades. Sobre las 9:10 horas, cuatro agentes custodiaron los paquetes sobrantes, aproximadamente diez.

Una vez en el interior del intercambiador, la presencia de la Policía Nacional también se hizo patente en la salida a los números pares de Princesa, con al menos una decena de agentes. En este caso, el reparto lo realizaban miembros de la Cruz Roja. “¿Puedo coger otra? Es para mi madre”, preguntaba un usuario. No se ponía ninguna objeción. De hecho, no se llevaba ningún tipo de registro ni anotación al respecto. Tal y como se confirmó durante la noche de ayer, las autoridades contaron con el apoyo de la Policía Municipal. Alrededor de cinco agentes se coordinaron con los del CNP. Así, alrededor de 20 efectivos estuvieron trabajando en el intercambiador a lo largo de la mañana. A ellos hay que sumar a los vigilantes privados del Metro de Madrid: en algunos casos, hasta tres para cubrir un solo andén.

Se notó un aumento del tránsito de viajeros con respecto a estos últimos días. Y también una calma tensa en la que el silencio era la tónica. Poco antes de las 8:00 horas llegaba un tren de la línea 3 cargado de al menos medio centenar de viajeros: la distancia entre ellos era muy inferior a la de esos dos metros recomendados por las autoridades sanitarias para evitar contagios. “Recuerden que deben distribuirse a lo largo del andén, mantengan la distancia de seguridad...”, podía oírse en los mensajes por megafonía.

Sin mascarillas de casa

También se produjo este reparto en la estación de Atocha, aunque en menor escala. En este caso, los viajeros recibieron mascarillas por parte de dos agentes de la Policía Municipal, que daban mascarillas a los usuarios que lo solicitaban. Y, de hecho, la mayoría no las llevaba de casa. El tránsito de viajeros prácticamente se dobló respecto a las últimas semanas, si bien la estampa está muy lejos de igualar a la de los días previos al estado de alerta. “Son pocos y guarros”, se lamentaba un usuario de Cercanías, al ver que los asientos de su tren estaban sucios y los papeles campaban a sus anchas por el sucio.

Si bien en un principio el reparto se iba a llevar a cabo solo de 6:00 a 9:00 horas tanto de hoy como de mañana, el Gobierno ha vuelto a improvisar a última hora: también se hará 14:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas para facilitarles protección a los trabajadores de turnos vespertino y nocturno, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.