Los niños pintan los comercios del centro de Madrid para celebrar el Día del Niño

El 26 de abril de 2020 fue el primer día que los pequeños salieron a la calle tras 42 días confinados. Por este motivo y para reconocer la actitud responsable y ejemplo de los niños durante la pandemia, instituciones, empresas, ayuntamientos, entidades sociales, museos, organismos públicos, editoriales e incluso clubes deportivos han impulsado la fecha para celebrar el 26 de abril el Día del Niño.

Enmarcado en esta fecha, este sábado Toys “R” Us ha invitado a los más pequeños a participar en una intervención artística en las fachadas de Malasaña. Acompañados de artistas urbanos, los niños han pintado y llenado de color los escaparates de los comercios del barrio y han convertido la calle Espíritu Santo en un espacio de juego, experiencias y creatividad. “Desde Toys “R” Us, creemos que es necesario reconocer la figura de los más pequeños y, por ello, celebramos el Día del Niño que impulsó la Fundación Crecer Jugando y ha tenido un importante respaldo social e institucional. Creemos que al igual que hay otras fechas, los niños debían tener un día exclusivamente para ellos; para divertirse, disfrutar del juego, disfrazarse, leer, realizar actividades al aire libre o ver una exposición en familia. Nosotros les hemos propuesto que nos muestren su creatividad y que disfruten de la calle. Por un día, han sido completamente protagonistas”, explica Miguel Ángel Carrasco, Director Marketing Toys “R” Us.

Arte en la calle por el ‘Día del Niño’ Con la colaboración de cinco artistas urbanos, los niños han intervenido los escaparates de la calle Espíritu Santo y han ilustrado las fachadas de los comercios con arcoíris, piezas de construcción, animales, superhéroes o el icónico Geoffrey, la mascota de Toys “R” Us. Así, a lo largo de la mañana, Toys “R” Us ha destacado que los más pequeños tengan su propio día a través de esta iniciativa lúdica que ha contado con el apoyo de la Asociación de Comerciantes Vive Malasaña.