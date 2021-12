Almeida, a Ortega Smith: “Deje de hacer la cobra con los Presupuestos de Madrid”

La negociación de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid no van precisamente paralelas a las de la Comunidad, que han entrado en una negociación firme con acuerdo entre PP y Vox. En el Consistorio, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al portavoz del Grupo Municipal de Vox, Javier Ortega Smith, que “deje de hacer la cobra” a los madrileños porque está seguro de que “si se sienta y negocia, aprueba los Presupuestos” de la capital para 2022.

Esta petición llega después de la ‘formalización’ de la ruptura que dejó patente ayer Ortega Smith en el Pleno de la ciudad, donde le dijo al regidor, tras varias negativas a negociar las cuentas públicas, que no contara ni con él ni con su grupo para aprobarlas.

Martínez-Almeida, que ha aplaudido que la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, apoye los Presupuestos de la Comunidad, ve tanto en este ‘sí’ como en la negativa de Ortega “diversas tácticas”, que han llevado a Vox a rechazar el Presupuesto en Andalucía.

Así, cree que Javier Ortega Smith “le tiene que responde a los madrileños dos preguntas, una ¿por qué no se quiere sentarse a negociar? y otra, ¿qué es lo que no le gusta de estos presupuestos?”. “No nos da la posibilidad de no llegar a un acuerdo, porque no se quiere sentar ni trabajar por los madrileños”, ha afeado.

Bajar impuestos

Aún así, ha añadido, continúa tendiendo la mano a la formación, dado que el Gobierno municipal de PP y Cs entiende que “es la fuerza política con la que es factible” y ha reiterado que una “línea roja” es “seguir bajando los impuestos en la ciudad de Madrid”.

“Mi orgullo personal no es lo que importa. Con quien no cuenta es con los madrileños, porque se niega a sentarse siquiera para hablar. Se tendría que sentar a hablar, porque a lo mejor llegaríamos a un acuerdo. Como no quiere llegar a un acuerdo, pero sabe que son presupuestos buenos, no quiere sentarse, porque no quiere explicar a los madrileños”, ha sentenciado a renglón seguido.

En este punto ha incidido en el hecho de que “el 85 por ciento del acuerdo de Presupuestos con Vox del año pasado ya está cumplido” y ha añadido que “quien no lo quiere explicar en público es porque a lo mejor tiene un interés particular”.

Ha explicado que, de no aprobarse antes del 31 de diciembre, “se prorrogan el 1 de enero” a través de “una compleja tramitación para la prórroga”. Pero ha advertido de que esa prórroga supondrá que “va a haber miles de personas que reciben alimentos por Cáritas que no podrán recibirlos, que se caiga una subvención de 150.000 euros para la RAE, no habrá subvención para la Fundación Madrina”, entre otras partidas.