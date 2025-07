Mariano de Paco Serrano: «En Madrid ya no pedimos ayuda al Gobierno, solo que no nos ahogue»

En plena gira institucional por Buenos Aires y Montevideo, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid despliega una intensa agenda para posicionar la región como un destino atractivo para nuevos visitantes. Madrid no quiere ser solo una puerta de entrada a Europa, sino consolidarse como un destino en sí mismo con una estrategia centrada en atraer turismo de alto valor, ampliar las estancias y dar visibilidad a la oferta cultural y patrimonial más allá de la capital. Pero también hay espacio para la crítica: el Ejecutivo madrileño acusa al Gobierno central de inacción en materia turística y cultural, y al ministro Ernest Urtasun de utilizar la cultura como herramienta ideológica.

Qué está haciendo Madrid para no quedarse en un destino de entrada a Europa, sino un lugar donde el turista decida quedarse?

En primer lugar, establecer una estrategia para el turismo en la que hemos colaborado con el sector privado, con más de 400 agentes que nos han trasladado sus necesidades. Buscamos atraer a un visitante con alto poder adquisitivo y, además, interesado en lo que Madrid puede ofrecer.

Queremos que ese turista amplíe su periodo de estancia en la región. Por eso estamos dando a conocer lo que Madrid ofrece, no solo como capital, sino como comunidad. Tradicionalmente, Madrid era la puerta de entrada a Europa. Ahora esa puerta sigue abierta, pero queremos que el turista permanezca, porque nuestra oferta le interesa. Y ese trabajo ya está dando grandes frutos: se están ampliando los periodos de estancia –ya superamos casi los seis días de media–, también está aumentando el gasto turístico, que ya representa un 8,6% de nuestro PIB.

¿En qué medida la turismofobia puede afectar al turismo en Madrid?

La turismofobia no existe. Es un invento político de un sector que quiere atacar lo que va bien. Ese supuesto odio al turista es una construcción artificial ideológica. El turismo genera empleo, economía. No es un problema en la Comunidad de Madrid. La clave está en la ordenación del turismo.

¿En qué medida están afectando los conflictos bélicos internacionales al turismo en Madrid? ¿Positiva o negativamente?

Ahora mismo no hay mediciones que yo conozca en ese sentido. Pero evidentemente, en un contexto como el actual, las repercusiones no serán positivas.

Hoy por hoy no percibimos que el contexto geopolítico internacional esté afectando directamente al flujo de turistas, pero no es un entorno favorable. No lo es para nadie, ni para nada. Nosotros vamos a seguir trabajando con seriedad y estrategias. Y esperemos que vuelva la normalidad geopolítica al mundo.

Madrid ha planteado una estrategia para atraer turismo de calidad. ¿Se está logrando?

Sin duda. La oferta madrileña está basada precisamente en ese perfil de turista de alto valor o alto impacto. Es un turista interesado en la cultura, el patrimonio –incluyendo hostelería y gastronomía–, los grandes eventos, las compras... Tiene un alto poder adquisitivo y también le interesa la naturaleza y el ocio.

Las empresas del sector hablan de fuga de talento: profesionales que se van a otros sectores porque creen que la hostelería no está bien pagada. ¿Qué se está haciendo al respecto?

Estamos trabajando en mejorar la imagen del turismo y de todos los profesionales que intervienen en su cadena de valor. Lo hacemos de la mano de las asociaciones del sector. Hemos desarrollado, por ejemplo, un programa con Hostelería Madrid, en el que se incluyen los Premios Lito, pioneros a nivel mundial que reconocen la labor del personal de sala.

Todo el trabajo que hacemos para atraer turismo redunda en que futuros profesionales se interesen por este ámbito laboral. Es cierto que no será inmediato, pero ya estamos sembrando. Es algo que tenemos que seguir trabajando Esperamos que nuestra estrategia contribuya a evitar la fuga de talentos. Sabemos que el camino no es fácil, pero vamos a intentarlo.

La subida de precios por la inflación está generando una brecha entre el turismo nacional e internacional. No todo el mundo puede permitirse un alojamiento hotelero por los precios actuales. ¿Esto está afectando a Madrid o es un oasis en este sentido?

A mí me encanta ver Madrid como un oasis, no solo en este aspecto, sino en muchos otros. Los datos así lo demuestran. No hemos percibido ese impacto del que se habla en otros destinos. Madrid tiene propuestas para todos los perfiles y para todos los bolsillos. El propio sector lo reconoce.

¿Cuáles son los próximos mercados internacionales a seducir?

Aún no vamos a avanzar cuáles serán los siguientes destinos, pero lo que sí puedo confirmar es que la alianza entre Iberia y la Comunidad de Madrid está dando frutos muy concretos. Llevamos ya cuatro acciones conjuntas: hemos estado en México, en Colombia y ahora en Argentina. Después de cada una, hemos detectado un aumento de visitantes procedentes de esos países. Esto es posible porque trabajamos directamente con los actores clave del sector.

Siempre se ha dicho que el Gobierno central pone trabas a la Comunidad de Madrid en materia turística. ¿Sigue ocurriendo eso?

El Gobierno central está absolutamente desaparecido en todo lo que tiene que ver con el turismo. Y te diría que también en lo que respecta a la cultura y el deporte. No solo no responden a las cartas y solicitudes que les enviamos desde las comunidades autónomas, sino que además no hacen nada por ayudar. Y, en muchos casos, lo que hacen es poner obstáculos.

Cuando desde el Gobierno central se critica el turismo, o se apoya a quienes lo hacen, se está atacando directamente al principal motor económico, laboral y social de este país. Lo que pedimos al Gobierno central ya no es siquiera ayuda, que ya hemos descartado, sino que al menos no nos pongan trabas. Que no nos ahoguen económicamente, ni entorpezcan nuestra gestión.

¿Qué va a hacer Madrid para poner en valor a la Generación del 27?

Llevamos más de un año trabajando dentro del Consejo de Cultura con un grupo específico dedicado a preparar un programa de acciones para 2027. El gran homenaje de la Comunidad de Madrid a la Generación del 27 es la compra de Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre, una reclamación histórica desde hace más de cuarenta años por parte de intelectuales y el mundo de la cultura. Velintonia se restaurará (no remodelará) para abrirse como Casa Museo Vicente Aleixandre en 2027, aunque ya puede visitarse y ha empezado a abrirse al público.

Queremos convertir Velintonia en un gran proyecto cultural que, además de ser casa museo, pueda albergar el archivo de Vicente Aleixandre, fundamental para comprender nuestra historia literaria desde el Siglo de Oro, pasando por la Edad de Plata, hasta la Generación del 27. Hemos declarado Bien de Interés Cultural estos tres grandes momentos de la literatura española, y estamos preparando un programa nutrido en coordinación con otras administraciones.

¿Considera que el ministro Urtasun utiliza la cultura como herramienta ideológica?

Sin duda. El ministro Urtasun no está gestionando. No ha avanzado en temas fundamentales como el Estatuto del Artista, la reforma del INAEM, la ley del cine o los derechos de autor. Se dedica a censurar, atacar a los creadores y generar un ambiente nocivo para el sector. Su enfoque es contrario a la esencia de la cultura, que es apertura, mestizaje y escucha. Está actuando en contra de la cultura, no a favor. No entiende el valor de la creación ni respeta el derecho moral de los autores. Además, ha atacado el derecho a la huelga de los profesionales del sector, lo cual es gravísimo.

De Paco Serrano estuvo esta semana pasada de visita institucional en Buenos Aires LRM

¿Ve legítima la exclusión de las comunidades autónomas en foros como Mondiacult o la comisión del centenario del 27?

El ministro Urtasun actúa de forma unilateral e ideológica. Lo hace en todos los ámbitos, no solo en Mondiacult. Está censurando a las comunidades autónomas, impidiendo que tengan voz. Las decisiones son tomadas sin consenso y están motivadas por su visión sectaria. Ha atacado directamente los derechos de los profesionales y no entiende la grandeza ni el valor del trabajo artístico.

¿Existe hoy una amenaza real a la libertad artística?

Sin duda, mientras el ministro Urtasun siga al frente del Ministerio de Cultura. Su inacción también es una forma de censura. No avanzar en el Estatuto del Artista, en la reforma del INAEM o en una ley de mecenazgo, por ejemplo, supone limitar los derechos y las oportunidades del sector. Está estrechando el espectro cultural e ideologizando su gestión, lo que limita la libertad de creadores, profesionales y ciudadanos.

¿La tauromaquia está en peligro sin el apoyo de Madrid?

No, la tauromaquia es parte de nuestra cultura y nuestro patrimonio. Es muy preocupante que un ministro quiera decidir qué es cultura y qué no desde su despacho. Los servidores públicos no están para eso, sino para facilitar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos.

La tauromaquia está protegida por la Constitución y el ordenamiento jurídico. Es cultura por su valor literario, histórico y patrimonial, y ningún ministro puede ir en contra de eso. La actitud del ministro responde a una fachada ideológica que intenta desviar la atención de su inacción e incompetencia.

¿Está sobre la mesa que Madrid sea ciudad olímpica?

Sí, desde el primer momento. Lo hemos dicho siempre: igual que hemos trabajado para traer el Eurobasket en 2029, el Mundial, la Fórmula 1, la NFL o próximamente la UFC, también queremos que las Olimpiadas lleguen a Madrid. Estamos trabajando en ello. Hay reuniones y pasos concretos. Y como ejemplo de nuestra capacidad de gestión, están ya los logros conseguidos: Eurobasket, Fórmula 1, NFL… Todo eso demuestra que cuando trabajamos, conseguimos resultados. Y por supuesto, deseamos que las Olimpiadas se celebren en Madrid.