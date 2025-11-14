Abre en Madrid un nuevo outlet XXL: ropa, tecnología y electrodomésticos desde 5 euros

La Comunidad de Madrid suma un nuevo espacio comercial que refuerza su oferta de compras de oportunidad. En un contexto económico donde las familias buscan aprovechar cada euro, este tipo de centros no solo permite acceder a productos de calidad a precios reducidos, sino que también se ha convertido en un punto donde disfrutar de una experiencia única.

Ahora, la apertura de un outlet de gigante ha generado gran expectación en redes sociales y sobre todo, entre los madrileños. Durante los primeros días de apertura, el centro ha registrado una afluencia masiva de público y ha colocado al outlet en el mapa de los lugares de referencia para ir de compras en la Comunidad de Madrid.

El outlet XXL de Winners Media en Madrid

Desde ropa de temporada hasta tecnología avanzada, pasando por electrodomésticos y mobiliario, el nuevo outlet de Winners Media SL es un auténtico recorrido donde es posibles encontrar buenos productos a precios irresistibles. Entre los artículos más destacados se encuentran motos eléctricas a partir de 1.900 euros e impresoras 3D por 80 euros, que llaman la atención de los aficionados a la tecnología tal y cómo explica @pattyvegus en TikTok.

La moda también tiene su espacio con jerséis de Navidad a 5 euros, mientras que los amantes del deporte pueden aprovechar raquetas de tenis al mismo precio. Incluso se pueden encontrar muñecas reborn por 25 euros y productos del hogar, como sillones chaiselongue, lo que refleja la amplitud del catálogo. Además, no solo vende productos, sino que cuenta con un foodtruck para quienes quieren tomar algo sin abandonar el recinto.

Ubicación, horario y cómo llegar

El outlet se encuentra en Getafe, al sur de Madrid, en una zona de fácil acceso tanto para el transporte público como para vehículos particulares. Su calendario de apertura está centrado en el ocio del fin de semana, por lo que abre únicamente sábados y domingos. Para quienes vayan en coche, el espacio se encuentra en la carretera de Madrid-Toledo, km 11 altura de Getafe. Además, cuentan con un parking de gran capacidad a la entrada. Sin embargo, quienes opten por el transporte público pueden llegar cómodamente utilizando Cercanías Renfe, con parada en la estación Las Margaritas-Universidad.