Black Friday 2025 se adelanta en España: fechas exactas en Inditex, Mango, Amazon o El Corte Inglés
Cuenta atrás para la gran jornada de compras que cada vez tiene más descuentos
Llega uno de los momentos del año que muchos españoles marcan el calendario. Una jornada de compras donde poder conseguir tus productos favoritos a precios irresistibles. Conocido mundialmente como Black Friday, se define como un evento anual que se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, en países europeos como España, marca el inicio de la temporada de compras navideñas con grandes descuentos, tanto en tiendas físicas como online.
Aunque tradicionalmente, este día dura solo dura una jornada de 24 horas, muchas marcas y negocios extienden las rebajas hasta el fin de semana o hasta el lunes siguiente que se celebra el Ciber Monday, un día especialmente dedicado a promociones digitales. Este año, en España el famoso viernes negro se adelanta en algunas tiendas que ofrecerán productos a muy buen precio.
¿Cuándo es el Black Friday 2025?
De normal, esta jornada tiene lugar el cuarto viernes de noviembre coincidiendo con Acción de Gracias en EE.UU. Por lo que, el próximo 28 de noviembre las tiendas lanzarán su Black Friday con descuentos únicos. Durante estos días, millones de personas compran todo tipo de productos, desde tecnología hasta artículos de moda que días antes se tienen guardados en el carrito. Sin embargo, como es de esperar, muchas marcas aceleran estas rebajas, ofreciendo diferentes promociones días antes. Aun así, la semana del descuento termina con el Ciber Monday, el mejor día para comprar productos tecnológicos.
Black Friday 2025 en PC Componentes, MediaMarkt, Inditex, Mango, Amazon y El Corte Inglés
Según ha anunciado Raúl Gómez en TikTok (@raulgb_02), el joven cordobés que desvela ayudas y becas en España, el Black Friday en España se ha adelantado y estas son las nuevas fechas.
- PC Componentes. Según detalla en su página web, la marca ya ha activado su cuenta atrás para el próximo 2 de noviembre. Será entonces cuando empiecen los mejores descuentos que podrán alcanzar hasta un 60% de rebaja, lo que supone un gran ahorro para sus comprados. Desde móviles, ordenadores o artículos gaming hasta cosas del hogar y cocina, PC Componentes tiene un amplio catálogo preparado
- MediaMarkt. Aunque en su página web anuncia que el Black Friday comenzará el 28 de noviembre con las mejores ofertas, esta marca suele arrancar con descuentos sin IVA
- Inditex. La empresa de Amancio Ortega seguirá fiel a lo establecido. Lanzará sus descuentos el 27 de noviembre en web y el 28 de noviembre en tienda. De esta manera, puedes conseguir todos tus productos en las diferentes tiendas de Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home
- Mango. Aunque en su pagina web no anuncia un día exacto, podemos prever que seguirá los días de Inditex
- Amazon. La compañía estadounidense planea liquidar todo y ofrecer unos productos a precios irresistibles a partir del 20 o 21 de noviembre, dando paso al Black Friday 2025
- El Corte Inglés. El grupo de distribución mundial con sede en España anuncia en su página web que empezará su jornada de rebajas el próximo 28 de noviembre, siguiendo la tradición americana
