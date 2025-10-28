Black Friday 2025 se adelanta en España: fechas exactas en Inditex, Mango, Amazon o El Corte Inglés

Llega uno de los momentos del año que muchos españoles marcan el calendario. Una jornada de compras donde poder conseguir tus productos favoritos a precios irresistibles. Conocido mundialmente como Black Friday, se define como un evento anual que se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, en países europeos como España, marca el inicio de la temporada de compras navideñas con grandes descuentos, tanto en tiendas físicas como online.

Aunque tradicionalmente, este día dura solo dura una jornada de 24 horas, muchas marcas y negocios extienden las rebajas hasta el fin de semana o hasta el lunes siguiente que se celebra el Ciber Monday, un día especialmente dedicado a promociones digitales. Este año, en España el famoso viernes negro se adelanta en algunas tiendas que ofrecerán productos a muy buen precio.

¿Cuándo es el Black Friday 2025?

De normal, esta jornada tiene lugar el cuarto viernes de noviembre coincidiendo con Acción de Gracias en EE.UU. Por lo que, el próximo 28 de noviembre las tiendas lanzarán su Black Friday con descuentos únicos. Durante estos días, millones de personas compran todo tipo de productos, desde tecnología hasta artículos de moda que días antes se tienen guardados en el carrito. Sin embargo, como es de esperar, muchas marcas aceleran estas rebajas, ofreciendo diferentes promociones días antes. Aun así, la semana del descuento termina con el Ciber Monday, el mejor día para comprar productos tecnológicos.

Black Friday 2025 en PC Componentes, MediaMarkt, Inditex, Mango, Amazon y El Corte Inglés

Según ha anunciado Raúl Gómez en TikTok (@raulgb_02), el joven cordobés que desvela ayudas y becas en España, el Black Friday en España se ha adelantado y estas son las nuevas fechas.