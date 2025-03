Ayuso activa la "cuenta atrás" para "expulsar" a Sánchez

Durante el acto de entrega de más de 200 carnés a nuevos afiliados del PP, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que ha llegado el momento de "activar la cuenta atrás" y "reiniciar nuestra gran nación" para "expulsar" a Sánchez y sus socios de las instituciones.

"No vamos a dejar de trabajar un solo día hasta que este frente común de nacionalistas, comunistas, Bildus y sus leyes totalitarias, esas trampas, mentiras, y ese presidente a la cabeza, sean expulsados de las instituciones. No vamos a parar hasta que llegue este momento. Ha llegado el momento de levantar el vuelo, de activar esa cuenta atrás, de reiniciar nuestra gran nación. ¿Quién se une?", ha preguntado la presidenta durante el acto

"¿Alguien me puede explicar por qué un autónomo de Coslada o un tendero de Parla les debe nada a los nacionalistas catalanes? ¿Por qué? ¿Qué le debemos? ¿Por qué? ¿Qué han hecho para pagarles a ellos? ¿Para pagar el qué? ¿Embajadas? ¿Negocios corruptos? Para seguir creando sentimientos identitarios. Para dividir a los catalanes, para seguir creando una nación paralegal que nunca ha existido y que no va a existir. Porque eso es ir contra el Estado de derecho, contra la verdad, el pasado y el futuro", defendió.

Ayuso considera que "ni siquiera le han dado la opción a los españoles a decidir su futuro ni siquiera en un referéndum, es todavía más desleal que todo eso, es dejarlo todo preparado para que a un golpecito le compremos las elecciones al trío de las Bermudas. Sí, y cuando digo el trío de las Bermudas es porque iban en bermudas en Lanzarote este verano Illa, Zapatero y a Sánchez, a esos tres les estamos comprando las elecciones pagándoselas al trío de las Bermudas".

Para la presidenta, hay "que realizar sacrificios y jugársela y salir del armario y decir que estamos cansados de que el sanchismo arruine España. Y sé que esto es complicado y es difícil para muchos, porque quien más tiene más miedo tiene a perder pero aquí esto va de valientes y de gente comprometida con su país". Y es que según Ayuso, esto es algo que "todo el mundo lo dice por lo bajo", cuando habría "que decirlo en alto. Esto no nos gusta. Esto no es la España que nos dimos en el 78. Esto ya no va de izquierda y derecha, esto va de arriba a abajo, esto va de democracia o de una autocracia, esto va de libertad y de España o de sumirnos en el peor momento de nuestra historia para largos años es de lo que va y y por tanto es la hora de cortarle el grifo al negocio corrupto del nacionalismo, que lleva décadas lloriqueando con el dinero de todos los españoles".

Para finalizar, Díaz Ayuso defiende que "esto no va contra Cataluña. Están utilizando a Cataluña para dividirla y para tenernos a todos tensionados y para conseguir los cuatro votos en el único lugar donde todavía se les puede votar. Claro, con estos mensajes espurios y falsos. Se cayeron todas las mentiras y todas las banderas. Porque ¿de verdad que los nacionalistas catalanes necesitan más que los agricultores extremeños?. ¿Dónde está esa igualdad? ¿Dónde está esa solidaridad? ¿Dónde está ese feminismo?", se ha preguntado.