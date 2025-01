Madrid, ante la "mala memoria" de Mónica García: "Ella misma ha cobrado dos sueldos por desempeño simultáneo de puestos"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha censurado este jueves la medida propuesta por el Ministerio de Sanidad para la exclusividad para los puestos directivos profesionales como jefes de servicio, que no podrán compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con otros puestos fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS), ante el peligro de que obstaculice la retención de talento en la sanidad y ha recordado a la titular del ramo, Mónica García, que ella también ha cobrado dos sueldos por compatibilizar puestos de trabajo.

"En un momento en el que tenemos un Sistema Nacional de Salud tensionado, con falta de recursos económicos y recursos humanos, el prohibir, el restringir, no hace otra cosa que consigamos el efecto contrario y que nuestros profesionales, en vez de retenerlos como talento, huyan", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado un documento del Estatuto Marco a los sindicatos y Comunidades Autónomas, dentro de la negociación para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Sanidad, en el que se contempla esta exclusividad para jefes de servicio y puestos directivos.

La ministra ha asegurado que la propuesta pasa por "poner el foco" en la exclusividad de los jefes de servicio y de los directivos de hospitales para que no puedan compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con otros puestos fuera del SNS. Sin embargo, no ha descartado que esta exigencia se aplique también a los médicos que acaban de terminar el MIR.

Algo que ha afeado la consejera madrileña. "El prohibir, el coartar la libertad individual, es algo en lo que yo estoy absolutamente en contra. Además, en una profesión que por su idiosincrasia siempre ha podido trabajar en la pública y en la privada y además que hay que velar por la ética y la responsabilidad del profesional y, desde luego, premiar la productividad y perseguir la indolencia", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado que con este tipo de medidas parece que el Ministerio esté buscando "que la gente huya, se desmoralice" y "reventar el Sistema Nacional de Salud".

Predicar con el ejemplo

Matute también ha apelado a la importancia de "predicar con el ejemplo", para recordar a la ministra García que ella misma ha cobrado dos sueldos por desempeño simultáneo de puestos. "Ella está compatibilizando como ministra de Sanidad un cargo ejecutivo en la OMS y cuando estuvo en la Asamblea de Madrid cobraba dos sueldos", ha resaltado en declaraciones a los medios en el Hospital Niño Jesús.

En cualquier caso, la consejera madrileña ha dicho confiar en que en la reunión de técnicos que tendrá lugar el próximo día 22 en Toledo entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas se escuche las voces de los gobiernos regionales al respecto.

"Desde luego no a coartar, no a restringir y sí a la libertad, a la responsabilidad y a buscar la excelencia en este sistema, que es nuestro mayor tesoro", ha incidido Matute, que ha insistido en que la Comunidad apuesta por que los profesionales "tengan las mejores condiciones, tanto monetizables como no monetizables".