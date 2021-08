La DGT incrementa su ofensiva para poner más multas en verano

Por culpa del estado de alarma decretado por el Gobierno, que obligó a los españoles a permanecer en sus casas el año pasado, la circulación de automóviles descendió en 2020 y, con ello, la habitual recaudación por la imposición de multas con la que contaba como cada año la DGT. Este 2021 no puede pasar lo mismo y los ingresos por multas tienen que recuperarse. Por ello, en el Ministerio del Interior no han reparado en gastos para incrementar los sistemas de control que puedan hacer multiplicarse el número de sanciones.

El despliegue de medios es impresionante. Los 28 drones que se utilizaban el pasado año, han sido incrementados con otros 11 dispositivos. A los 780 radares fijos existentes, se añaden otros 16, de los cuales, 92 son de tramo. Y a ello hay que añadir los 545 radares móviles y las 15 furgonetas de camuflaje que tienen instrucciones de estar el mayor tiempo posible en servicio. Por si esto fuera poco, se han establecido 216 cámaras especiales que vigilarán especialmente el uso del teléfono móvil y el cinturón de seguridad, a los que hay que añadir la docena de helicópteros que persiguen a los automovilistas desde el aire. Todos estos datos de cantidades y actividad fueron revelados hace unos días por el mismo ministro del Interior, Grande Marlaska.

La gran mayoría de las mutas que se imponen actualmente son el exceso de velocidad y parece que el porcentaje sobre las sanciones totales va a ir incrementándose, al menos en los próximos meses. Son, por otra parte, las más fáciles de cobrar por parte de la DGT ya que, como suelen tener aparejados la pérdida de puntos, los conductores suelen pagar sin mucho problema ni demora. Y además se ofrecen importantes descuentos si se pagan en un plazo breve y no se recurren.

Por otra parte, se da la circunstancia, según la opinión de Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, de que Tráfico no aplica correctamente los márgenes de error e impone sanciones por encima de las cantidades permitidas, lo que supone una irregularidad con claro afán recaudatorio. Hay que tener en cuenta que, según las estadísticas oficiales, el 46% de los accidentes con muertos son por distracción y el 27% por alcohol y drogas. La velocidad elevada ha dejado de ser una causa importante en el número de muertes en la carretera. Por ello no tiene sentido el destinar tantos recursos a controlar algo no tan peligroso como se nos dice. La razón principal queda en evidencia, y es que el último fin es recaudar dinero a base de multas a los automovilistas, cada día más acosados.