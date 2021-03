Un año del primer contagio de Covid-19 en la Región de Murcia: 100.000 casos y 1.500 muertes

El 8 de marzo de 2020, el ahora exconsejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, comparecía ante los medios para dar cuenta del primer caso positivo de coronavirus confirmado en la Comunidad. Se trataba de una mujer de 27 años que había estado de viaje en Madrid y que, además, se había relacionado con otras diez personas tras su viaje. Días después de regresar de la capital, comenzó a notar los efectos del virus en su cuerpo. De hecho, fue ella misma quien al notar ciertos síntomas llamó al 112, por lo que fue trasladada al hospital de referencia para estos casos, el Virgen de la Arrixaca, donde permaneció ingresada varios días sin gravedad.

Desde entonces, aquel virus que se logró contener en la Comunidad mientras que el resto de autonomías hacían frente a su expansión, ha dejado más de 100.000 casos positivos y más de 1.500 víctimas mortales a su paso por la Región, una cifra «inasumible» para una comunidad con un millón y medio de habitantes.

Ese primer contagio trajo consigo la toma de medidas «contundentes» por parte del Gobierno regional, especialmente tras experimentarse un éxodo de ciudadanos desde otras ciudades de España a la Región. Apenas cinco días después de conocer este primer contagio, y viendo cómo los municipios costeros comenzaban a llenarse de turistas nacionales, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, compareció para decretar el primer confinamiento perimetral del país en las zonas turísticas durante 14 días.

«En San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas no existirá libertad de movimiento», dijo, antes de cargar contra todos aquellos que ponían en peligro la estabilidad hospitalaria de la Región. «No voy a permitir ninguna irresponsabilidad más, es inadmisible. Quienes vengan a la Región tendrán que estar confinados en sus viviendas, no podrán hacer turismo».

Un día después, el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, anunció el estado de alarma nacional.

20 de marzo, primer fallecido

Poco después del primer contagio detectado, llegó el primer fallecido por Covid-19 en la Región. El 20 de marzo, la Consejería de Salud confirmó la muerte de un hombre de 70 años vecino de Jumilla, siendo el primero de una triste y larga lista que ha superado esta semana los 1.500 decesos como consecuencia del virus.

Cabe rescordar que el Gobierno regional concedió la medalla de Oro a «todos y cada uno» de los murcianos por haber sido «ejemplo» para toda España a la hora de afrontar la pandemia, en un acto que se celebró el 9 de junio y en el que se homenajeó a las entonces 149 víctimas que habían perdido la vida por el virus en la Comunidad.

Pero lo peor estaba por llegar. Murcia, que consiguió contener de forma más intensa la expansión del virus durante todo 2020, fue junto a la Comunitat Valenciana una de las regiones que se topó con una Navidad más dura y letal. De hecho, tan solo entre enero y marzo de este año, se ha registrado el mismo número de víctimas mortales que entre marzo y diciembre del pasado 2020.

Ahora, con unas cifras más positivas y una recuperación de la presión asistencial, todas las miradas están puestas en la cuarta ola pronosticada por expertos internacionales. Así, desde el Comité Covid se trabaja para minimizar los efectos de dicha ola en la Región, que se ha alineado con comunidades como la valenciana para cerrar perimetralmente durante la Semana Santa y evitar repetir los errores de un fatídico 2020.