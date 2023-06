El PP culpa al Gobierno central del déficit de médicos en la Región de Murcia

La diputada regional del Partido Popular, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha denunciado que “la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez en estos cinco años impide que se pueda cubrir el déficit de médicos” y lo más inaudito es que PSRM “sigue agachando la cabeza ante la nefasta gestión de su jefe de filas”.

Para la diputada “es lamentable que el PSOE no haya aportado ninguna medida para solucionar este grave problema en el Sistema Nacional de Salud”, que se agudiza en época estival y con especialidades como la pediatría, pero lo “más grave es que no ha apoyado ni una de las iniciativas que el PP ha presentado para que el Gobierno de España mitigue esta situación”. A esto la diputada ha añadido que “el esfuerzo titánico que está haciendo el Gobierno regional para mejorar el sistema sanitario no será suficiente ante la inacción del gobierno social comunista”.

Ha quedado demostrado, tal y como ha aseverado Ruiz Jódar, que “para el PSOE la sanidad no es una prioridad ni ha estado nunca en su agenda” porque “ni se han dignado a contestar a la petición reiterada del Gobierno de López Miras para aumentar las plazas de residentes”.

Pero lo más alarmante es que “el PSOE regional no haya movido ni un solo dedo para que su jefe de filas medidas urgentes como las que en solitario ha tenido que implementar la Región de Murcia para responder al déficit estructural de especialistas provocado por la inacción del Gobierno de España”.

Ruiz Jódar espera que, de cara a la nueva legislatura, “el PSOE regional anteponga de verdad los intereses de esta Región a los de su partido porque los ciudadanos con su voto ya les han dicho no a las políticas sanchistas”.

Refuerzo sanitario

La parlamentaria regional ha recordado que “el Gobierno Regional ha puesto todos los recursos necesarios garantizar la asistencia sanitaria con 4.143 profesionales reforzando el sistema desde el inicio de la pandemia”, pero los “obstáculos del Gobierno de España no permiten avanzar más”.

Además, ha recordado que la Región de Murcia fue una de las primeras comunidades en llegar a un acuerdo con los profesionales sanitarios gracias al empeño de López Miras de seguir reforzando la sanidad. De hecho, ya en marzo se publicó la nueva Estrategia de Mejora de Atención Primaria 2023/2026, que contempla la creación de 534 nuevas plazas, además del desarrollo de las ofertas de empleo público aprobadas por este Gobierno, con cerca de 10.000 plazas convocadas en esta legislatura.

Con todo, Ruiz Jódar ha recordado que, según el propio informe del Ministerio de Sanidad, el esfuerzo presupuestario, a pesar de ser la comunidad más infrafinanciada junto con Valencia, se refleja en hechos, ya que “somos la comunidad que más incrementó su gasto sanitario en toda España”.