Yolanda Díaz contra el BBVA

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, se rasgó ayer las vestiduras con el extraordinario crecimiento de los beneficios de BBVA: «Mientras la subida del euríbor encarecerá la hipoteca media en 250 euros al mes, los beneficios del BBVA crecen el 38% hasta llegar a 6.420 millones, los mayores de su historia. La crisis no puede ser una excusa para ganar más. Congelar hipotecas, moderar beneficios». Ciertamente, el Ejecutivo PSOE-Podemos cabalga entre contradicciones: por un lado trata de vendernos que la economía española marcha estupendamente, que experimenta un solidísimo crecimiento jamás visto en los últimos años y, por otro, que estamos en «crisis».

Repito las palabras de Yolanda Díaz: «La crisis no puede ser una excusa para ganar más». Cáspita: de crecer a todo tren a estar en crisis. Sea como fuere, el dato que ofrece la ministra de Trabajo es incorrecto o, al menos, engañoso. Sí, BBVA ha ganado un 38% más en 2022 que en 2021… pero ese importante salto en sus ganancias no procede de España, sino del principal mercado de esta entidad que es México. En 2021, México ya aportaba el 47% del beneficio del banco: y esas ganancias –las específicamente mexicanas– se han expandido en 2022 a una tasa superior 60%. Por eso sus beneficios globales han crecido un 38%: esencialmente por la aportación mexicana. ¿Y en el caso de España? Los beneficios amasados dentro de nuestro país han crecido un 6%. No un 38% sino un 6%. ¿Se trata de un porcentaje excesivo habida cuenta de la situación que atraviesa el país? Bueno, les voy a dar un dato: la inflación española cerró 2022 en el 5,7%.

Por consiguiente, el aumento de los beneficios nominales que experimentó el BBVA en 2022 estuvo alineado con la evolución del nivel de precios: o dicho de otro modo, los beneficios del BBVA no aumentaron en términos reales (descontando la inflación). La capacidad de inversión del banco, o la capacidad de consumo de sus accionistas a través del reparto de dividendos a cuenta de beneficios, fue la misma en 2022 que en 2021. ¿Algo inaceptable e indecente en tiempos de crisis? ¿O más bien ocurre que Yolanda Díaz no ha ido más allá del titular de prensa antes de lanzar su pomposa propuesta de congelar las hipotecas a tipo variable porque el BBVA «se está forrando»? ¿Así se gobierna un país? ¿A golpe de propaganda sobre la base de un mal entendido titular de prensa?