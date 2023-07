¿Un constitucionalista puede votar al PSC?

No debería, salvo que quiera que ERC imponga sus condiciones si Sánchez consigue gobernar. Los dirigentes del partido independentista ya han anunciado que lo volverán a intentar. Rufián ha asegurado, en una entrevista en El Periódico, que «el precio de investir a Sánchez se debe consensuar con Junts y CUP». Es decir que tendría que pagar el peaje que le exija el independentismo. La participación del grupo antisistema y de extrema izquierda de las CUP es todavía más inquietante. En ese escenario, los diputados y los senadores del PSC se limitarán a ser meros espectadores de la decisión que imponga su líder. Por tanto, entiendo que los catalanes que quieran consagrar la victoria final de los protagonistas del procés decidan votar al PSC. Los que consideren que la rendición es igual a pacificación pueden seguir esa senda y ver como Puigdemont regresa con el indulto bajo el brazo.

El fugado expresidente podrá salir al balcón de la Generalitat y arengar a sus seguidores diciendo: «Ja soc aquí». Es lo que hizo Tarradellas al regresar del exilio el 23 de octubre de 1977, aunque la diferencia es que no era un político sino un estadista. Fue un día emocionante. Es una de las personas más inteligentes y dignas que he conocido. Una gran parte de los problemas que tenemos los catalanes son responsabilidad de algunos dirigentes del PSC. No me refiero al conjunto, porque he tenido y tengo buenos amigos que supieron estar a la altura de las circunstancias. El entreguismo al nacionalismo, fruto del complejo del charnego que tienen los que no nacieron en Cataluña o sus padres venían de otros territorios, explica por qué necesitaban que el pujolismo les diera carta de naturaleza. Otros, que sí tenían ese pedigrí, han acabado en ERC. El PSC ha sido un cómplice necesario del independentismo y promovió la indignidad del Pacto del Tinell. Un socialismo auténticamente constitucionalista jamás aceptaría los indultos, la desaparición del delito de sedición o la reducción del de malversación. Por ello, votar al PSC es apoyar que ERC y Junts decidan la agenda de un gobierno de Sánchez.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)