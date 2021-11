Alzira contará con una unidad pionera en España para el tratamiento integral del lipedema

Michael Offermann, cirujano vascular, flebólogo y una de las máximas autoridades mundiales en el tratamiento quirúrgico del lipedema, ha visitado Alzira (Valencia) para presentar la innovadora unidad UVALI (Unidad Valenciana de Lipedema) integrada en las instalaciones de «Quod Clinic». Miembro fundador de la Sociedad Alemana de Cirugía de Lipedema y uno de los principales valedores del método WAL, ha desarrollado un protocolo que reduce drásticamente las molestias, riesgos y tiempos de espera entre cirugías de una enfermedad que afecta ya, al menos, a una de cada 10 mujeres a nivel mundial.

¿Cómo es posible el gran desconocimiento que se tiene de esta enfermedad?

La propia OMS la reconoció como enfermedad hace apenas 3 años y tiene su explicación porque tradicionalmente se ha confundido con la obesidad. Hablamos de síntomas como la desproporción corporal entre la parte superior e inferior del cuerpo, niveles elevados del IMC, y sensación de tensión y dolor, que siempre se han relacionado con el sobrepeso. El problema: las dietas y los ejercicios no pueden producir ningún efecto. Por eso es tan importante hacer un buen diagnóstico y tratamiento. Hoy ya conocemos que el lipedema es un trastorno de origen principalmente hereditario o del mal funcionamiento hormonal y se estima que entre un 10 y un 20 por ciento de la población mundial femenina y eventualmente, una pequeña parte de hombres, también se verán afectados.

¿Cómo empieza su colaboración con el equipo de «Quod Clinic» para implantar su método en España?

Los doctores Alejandro Acuña, especialista en moldeado corporal, y Héctor Hurtado, cirujano plástico, vinieron a visitarme a mi clínica en Essen para conocer de primera mano la metodología que venimos desarrollando desde el año 2003. A raíz de esta visita, viajé a su unidad de tratamiento de lipedema de Galicia en Ourense (UGALI) donde implantamos nuestro protocolo, con gran éxito en la recuperación tras la cirugía con la técnica WAL.

No es de extrañar, pues, que esté de nuevo con ellos en quirófano en Valencia y en la presentación de la primera unidad de recuperación completa que hay en España en sus instalaciones, referente en tratamientos médicos y estéticos.

Por eso mañana estaré allí. Lo que los doctores Acuña, y Quod Clinic proponen con esta nueva Unidad es un proceso integral que busca el bienestar máximo de la paciente al igual que hacemos nosotros en nuestros centros de Essen y que incide tanto en el diagnóstico y tratamiento como en el postoperatorio. Por ello, las instalaciones de Alzira son excepcionales. Disponen de todo lo necesario para que se recorten drásticamente y con los mayores estándares de seguridad los tiempos de recuperación tras la cirugía. El centro también aporta su propia experiencia con el uso de cámara hiperbárica. De hecho, me sorprendería si en España ya existiera una unidad tan completa para el tratamiento integral del lipedema como la que hay en la Clínica Quod.

¿Los doctores Alejandro Acuña y Héctor Hurtado, con los que colabora, son los especialistas que lideran el equipo médico?

Sí, como he comentado, son excelentes profesionales con algo especial: la sensibilidad y humanidad para tratar esta enfermedad, algo fundamental además de la experiencia. Por lo que sé, el primero cuenta con más de 10 años de experiencia en liposucción con más de 1.000 procedimientos que le dan un plus en la parte estética y junto con el doctor Hurtado, especialista en moldeado corporal, creo que hacen un equipo médico de gran valor de cara al diagnóstico, tratamiento quirúrgico con la técnica WAL y su postoperatorio. Esta es, desde mi punto de vista, la técnica más efectiva que existe en estos momentos. No es como una liposucción «cosmética» del pasado. No puede serlo, ya que con la técnica tumescente tradicional se corre el riesgo de dañar los vasos linfáticos y ocasionar un daño mayor a la paciente. Los doctores, aun con tanta experiencia, siguen formándose en nuestro centro de Alemania, por eso refrendo mi idea de que difícilmente podemos encontrar tan buenos especialistas en lipedema sin un trabajo previo.

¿Cree que esta nueva Unidad integral que presenta en Alzira va a cambiar definitivamente la forma de tratar el lipedema?

Sin duda alguna. Además tenemos una ilusión tremenda por empezar a ayudar a las personas que sufren esta enfermedad en España. No albergo ninguna duda de que UVALI va a convertirse en un referente en el tratamiento médico y estético del lipedema a nivel europeo con un sistema que ha demostrado ser mucho más eficaz y seguro para las pacientes, y con unos tiempos de recuperación extraordinarios. Pensemos que, con la metodología tradicional, el tiempo que transcurre entre la primera y segunda intervención, suele variar entre 3 y 5 meses. Con nuestro protocolo, ese periodo puede quedar reducido a 3 semanas, siempre que el resultado de la hemoglobina de la paciente nos lo aconseje; entre otras apreciaciones médicas, obviamente.