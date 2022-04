Alemania da marcha atrás y mantiene las cuarentenas

Después de las fuertes críticas recibidas, el ministro alemán de Salud, Karl Lauterbach, se retractó ayer de su medida para poner fin al aislamiento obligatorio de las personas con coronavirus, diciendo que fue un error. Este lunes el político del Partido Socialdemócrata anunció que la cuarentena obligatoria de diez días, que podría reducirse a siete con un test negativo, sería eliminada el próximo 1 de mayo y reemplazada por una recomendación de aislarse por cinco días. «Fue una equivocación y no ocurrirá, he cometido un error», escribió el ministro en su cuenta de Twitter. No obstante, y a pesar de los sonados reproches, el ministro descartó dimitir por ello.

Muchos criticaron que su decisión se podría entender como la señal equivocada de que la pandemia había terminado o que el coronavirus podría verse como una gripe, en un momento en el que hay todavía demasiadas muertes por este virus en Alemania o cuando el denominado covid persistente sigue siendo un gran problema. «No se puede enviar la señal de que el aislamiento ya no es necesario –añadió Lauterbach–, así que la decisión será revisada». El ministro de Sanidad aludió a que el objetivo de su propuesta era aliviar la carga para los consultorios médicas y que, en lugar de ello, lo hará levantando un requerimiento de que los contactos de los infectados queden en cuarentena. Asimismo, añadió que propondría mantener en vigor un período obligatorio de cinco días de aislamiento para las personas con Covid-19.

A pesar de que los niveles de infección han bajado en Alemania y que la mayoría de las restricciones por la pandemia han sido levantadas recientemente, las críticas no tardaron en llegar. El presidente de la CDU, Friedrich Merz, acusó al Ejecutivo de pecar de un estilo «jadeante», con decisiones «que no duran ni 48 horas». También el ministro de Salud de Baviera, Klaus Holteschek, criticó duramente a Lauterbach. Sobre todo, la forma en que Lauterbach lo anunció; es decir, en un programa televisivo de entrevistas. «No puedes hacer política así», dijo el conservador. Las críticas también llegaron del vicepresidente de la facción de la Unión en el Bundestag, Sepp Müller: «La política de pandemia de Lauterbach y la reversión del aislamiento voluntario confundieron a la gente», dijo, y añadió que el Ministro federal de Salud parece «cada vez más aturdido».

Algunas editoriales acusaron a Lauterbach de tomar decisiones rápidas, ya sea como médico o como ministro, y de anunciarlas con la misma rapidez. Para el informativo «Tagesschau» de la televisión pública alemana esta no es la primera vez que sucede esto, por lo que «la gente pierde completamente la pista y el ministro está perdiendo su credibilidad y dañando su imagen». No obstante, según algunos analistas políticos, pedir la dimisión de Karl Lauterbach es exagerado, «al fin y al cabo, no se trata de un despiste político, sino comunicativo ya que, después de dos años, nadie sabe exactamente qué hará el virus a continuación». La incidencia acumulada a siete días continúa descendiendo en Alemania y ayer se situó en 1.322 nuevos casos por cada 100.000 habitantes.