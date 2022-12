Las demandas de disolución matrimonial registran un nuevo descenso al reducirse en un 3,1% durante el tercer trimestre de 2022

En el tercer trimestre de 2022, el conjunto de las demandas de disolución matrimonial registradas en los órganos judiciales (nulidades, separaciones y divorcios) ha ascendido a 19.501, cifra que representa una disminución del 3,1 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2021. Según recoge el informe elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el ritmo de disminución en este trimestre ha sido inferior al observado en el trimestre anterior, que fue del 8,8 por ciento.

Todas las formas de disolución matrimonial disminuyeron en el trimestre analizado. Para los divorcios de mutuo acuerdo, de los que se presentaron 11.321 demandas, la reducción interanual fue del 3,8 por ciento. En el caso de los divorcios contenciosos, que sumaron 7.413 demandas, la disminución se situó en el 1,4 por ciento. Por su parte, se produjeron 511 separaciones consensuadas, lo que supuso un 8,1 por ciento menos y 239 separaciones contenciosas, cifra que es un 9,1 por ciento más baja que la registrada hace un año.

El número de demandas de nulidad, 17, se ha reducido en un 19 por ciento respecto al mismo trimestre de 2021.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2022, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 53,2; La Rioja, con 47,9; Comunidad Valenciana, con 46,4; Andalucía, con 44,6; Murcia, con 44; Islas Baleares, con 43,5; Asturias, con 42,4; y Cataluña, con 41,9. Todos estos territorios superaron la media nacional, que fue de 41,2 demandas por cada 100.000 habitantes. Por debajo de la media nacional se situaron el País Vasco, con 30; Castilla y León, con 33,7; Navarra, con 34,2; y Extremadura, con 34,5.

Con la excepción de las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas, todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han mostrado disminuciones interanuales. Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se presentaron 2.512, disminuyeron un 4,3 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas (6.384), lo hicieron en un 0,5 por ciento respecto al mismo trimestre de 2021.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (4.443) mostraron una disminución interanual del 7,6 por ciento, mientras que las no consensuadas (5.489) aumentaron un 3,2 por ciento.