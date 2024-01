Cuidados esenciales para mantener tus plantas de interior durante el invierno

Cuidar las plantas de interior durante los meses más fríos del invierno puede suponer todo desafío, pero que viene con recompensa. Nuestras plantas de interior pueden brindarnos una constante fuente de felicidad y de color durante todo el año. Pero, es en invierno cuando enfrentan su prueba más dura, necesitando más que nunca de nuestros cuidados. Pero no te preocupes, con las técnicas de cuidado correctas, podemos mantener nuestras plantas verdes y saludables durante la larga y fría temporada invernal:

Cuidados esenciales en invierno

Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que nuestras plantas estén en áreas de nuestra casa donde puedan recibir la mayor cantidad de luz natural posible. La cálida energía del sol es esencial para que las plantas puedan resistir al invierno. Y no olvides estar atento a las hojas que comienzan a marchitarse o que se vuelven amarillas. Estas hojas pueden interferir con el crecimiento saludable de la planta, así que es mejor retirarlas desde la base del tallo para promover un crecimiento más vigoroso.

Al igual que limpiamos los muebles para que tengan un mejor aspecto, también debemos quitar el polvo de las hojas de las plantas, para permitirles respirar mejor y aprovechar al máximo la luz del sol. La humedad del aire es otro factor a tener en cuenta durante los fríos meses de invierno. Regular la humedad de nuestro hogar puede ayudar muchísimo a nuestras plantas a sobrevivir al calor seco generado por nuestros sistemas de calefacción. Para lograr esto, es bueno mantener las plantas a una distancia segura de radiadores y otras fuentes de calor y considerar el uso de humidificadores para prevenir que el ambiente se seque demasiado.

Plantas de interior La Razón La Razón

Durante los meses de invierno, las plantas entran en un período de descanso y no es recomendable abonarlas. Pero, si tienes una planta que crees que necesitaría un impulso extra de nutrición, puedes optar por los fertilizantes o suplementos para plantas de interior con concentrados de algas adecuados para el invierno. Además de estos cuidados básicos, es importante hacer chequeos regulares para asegurarnos de que las raíces de la planta no sobresalgan del agujero de la maceta. Si vemos esto, es señal de que la planta necesita un cambio de recipiente. Incluso si el invierno no es la mejor temporada para trasplantar plantas, si es necesario, no debemos dudar en hacerlo para asegurar la salud de nuestras plantas.

Cuando ventiles tu casa, ten en cuenta que las plantas de interior no toleran bien las corrientes de aire frío, pero sí necesitan que el aire de la casa se renueve adecuadamente para mantenerse saludables. Así que, lo mejor es cambiarlas de habitación antes de abrir las ventanas. Por último, es importante recordar que el riego en invierno debe ser moderado. Demasiada agua puede ser dañina para nuestras plantas ya que absorben menos agua en los meses fríos. Asegurarte de que la tierra esté seca antes de regar de nuevo es un paso clave para mantener nuestras plantas de interior saludables durante el invierno. ¡Ánimo y cuida tus plantas con cariño!