Una joven de Moscú subasta su "alma" por 1.180 dólares para costear muñecas Labubu y un concierto

La fiebre por las muñecas Labubu, una colección de figuras de vinilo muy populares en Asia, ha llevado a una joven rusa a protagonizar una historia insólita. Karina, de 26 años y residente en Moscú, decidió “vender su alma” por internet para financiar la compra de varias de estas piezas coleccionables y asistir además a un concierto de la cantante folk rusa Nadezhda Kádisheva.

El origen de esta peculiar transacción se encuentra en la plataforma Telegram, donde un especialista en marketing llamado Dmitri lanzó una propuesta que, en principio, parecía anecdótica.

Karina no solo aceptó el reto, sino que lo llevó al extremo al firmar un contrato con su propia sangre, un gesto performativo que añadió un aire de autenticidad inesperado y sorprendió incluso a los más escépticos.

El comprador, en un tono irónico, se comparó con Davy Jones, el mítico personaje maldito de Piratas del Caribe. Su publicación, acompañada de un recibo y una fotografía de Karina sosteniendo el contrato, contribuyó a que la historia se viralizara rápidamente.

El canal de Telegram Mash apuntó que a Karina le preocupa poco haber “vendido su alma”, ya que, según declaró, le da lo mismo lo que decida hacer el comprador con ella. El supuesto nuevo propietario, añade el medio, tampoco tiene claro qué uso darle a su “adquisición”. En contraste, la Iglesia ortodoxa rusa se mostró mucho más tajante: afirmó que la joven “realmente vendió su alma y, por tanto, eligió el mal”, advirtiendo de posibles “caídas morales, enfermedades, sufrimientos e incluso la muerte”.