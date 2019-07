Las protectoras españolas, al límite de su capacidad por falta de recursos públicos

Datos del Estudio “Él Nunca lo Haría 2018”, elaborado por Fundación Affinity, alerta que al menos 21.500 de los animales abandonados el año pasado siguen todavía en las protectoras, esperando encontrar un nuevo hogar. El 25% de los que sí han sido acogidos por alguna familia son adoptados en el extranjero, un dato que ha llamado la atención de Isabel Buil, directora de la fundación: “Este dato es muy llamativo e importante, porque indica que España es deficitaria en cuanto a la adopción de animales de compañía: no solo porque no compensa el número de animales abandonados, sino porque parte de estas adopciones son gestionadas fuera de nuestro país”.

Según el estudio, las protectoras españolas tienen una capacidad media para atender a 85 perros y 50 gatos y están casi al límite de esta capacidad: están al 90%. Las principales tareas que llevan a cabo son: alimentarles, llevarlos al veterinario, gestionar las adopciones o devolución de los animales perdidos o gestionar colonias.

En España el 44% de las entidades que se hacen cargo de los animales abandonados son públicas mientras que el 56% son privadas, de las cuales la mayoría (72%) tienen convenio con algún Ayuntamiento o protectora de la zona. La falta de recursos públicos es el principal problema al que afirman enfrentarse (45,4%), seguido por la saturación (24,7%) y la falta de personal, ya que el 25% de las protectoras no tiene ningún empleado. Resaltan también el importante papel de los voluntarios, pues una parte importante de las tareas es realizada por ellos (72%).

Las redes sociales son ya el medio más utilizado por las protectoras para darse a conocer y tratar de encontrar posibles adoptantes (95,2%) seguido del boca a boca y las páginas web (87,6% ambos). En esta línea, la plataforma digital Miwuki nació en el 2017 para ayudarles en su gestión y poner en contacto a los animales y usuarios interesados en acoger o adoptar, aumentando su visibilidad sin importar la ciudad en la que se encuentre el animal o el posible adoptante.

Tras dos exitosos años de actividad, Miwuki, que cuenta con la colaboración de Fundación Affinity, ha posibilitado ya más de 15.700 adopciones en nuestro país, donde colaboran con 730 protectoras, Ayuntamientos y colonias felinas. Actualmente, la plataforma da visibilidad a más de 10.000 perros y gatos que están esperando ser adoptados.

El objetivo de Miwuki es juntar a cada animal con su familia ideal, teniendo en cuenta sus necesidades. El año pasado, el 27% de las personas interesadas en adoptar finalmente no lo hicieron por no haber encontrado el tamaño (30,8%), la raza (22,7%) o la edad (21,5%) adecuadas. “Con Miwuki queremos evitar esta situación. Hay muchísimos animales que están esperando ser adoptados y la distancia no puede ser un impedimento. Hay que dar mayor visibilidad a los animales que están en la protectora y poner todas las facilidades para que cada familia encuentre su compañero ideal”, asegura Álvaro de Francisco, CEO de Miwuki. Para ello disponen de un formulario elaborado en colaboración con la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud, compuesto por 16 preguntas relacionadas con la afinidad y necesidades del animal. Además, también incorpora un servicio de alarma que se activa cuando el usuario se muestra interesado en una mascota que no resulta compatible y recomienda otra opción más acertada, para que la adopción sea un éxito.