Reescribir la historia

El ministro de Cultura pretende reescribir nuestra historia. Al parecer es un tipo valioso pero muy «woke», y por eso cree que puede reparar los errores del pasado sin plantearse que mirar el pasado con los ojos del presente es una barbaridad, sobre todo porque es suponer que en el presente no se cometen errores. ¿Acaso no se da cuenta de que consideraban eso mismo en los tiempos que pretende revisar y de que también nos revisarán a nosotros así que pasen unas cuantas décadas? No se puede pretender que hace quinientos años el mundo se entendiera como ahora. Tampoco presumir que ahora lo hacemos todo bien. Yo siempre me torturo pensando cómo nos juzgará la historia a los que hemos visto televisadas las guerras de los Balcanes o de Ucrania o de Oriente Medio sin hacer nada… ¿Somos acaso mejores que los alemanes, que «olvidaban» lo que acontecía en los campos de concentración, mientras las cenizas de los ejecutados se esparcían sobre sus cabezas, para poder vivir sin remordimientos? ¿Está seguro de que los pueblos «conquistados» por nuestros antepasados no gozaron de beneficios extraordinarios además de perjuicios deleznables? Creo que usted, señor Urtasun, sabe bien que la historia se contaba muchas veces de parte y se ha ido analizando desde los ojos de unos y otros. Para entenderla, creo, hay que analizar las versiones de un lado y del contrario; y aun así, la visión personal lo altera todo. Que se sienta usted capacitado para revisar los museos y la historia a su gusto y consideración me parece una osadía. Más aún que pretenda imponer su criterio sobre los testimonios que quedaron recogidos en el arte. ¿Lo va a reordenar todo usted? Si lo hace, le juzgará la historia.