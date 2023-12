Ahora que estamos recién salidos del sorteo de la lotería de Navidad viene al caso hablar de la suerte, que parece que solo les mira a unos y a otros los desprecia. Teniendo en cuenta que según la RAE la suerte es «un encadenamiento de sucesos fortuitos y casuales» debería poder sonreírnos a todos, pero… ¿por qué parece que unos nacen con «baraka», como dicen los árabes, y otros con mal fario? Lo cierto es que el propio hecho de nacer en un lugar o en otro, desde el punto de vista geográfico, ya implica distintas fortunas, pero también es verdad que dentro de las familias hay a quien parece que siempre les toca la mejor porción del pastel mientras otros que se quedan sin él. Sin embargo, es verdad que hay personas que se buscan su propia suerte o que saben aprovecharla. Cuentan, por ejemplo, que casi todos los millonarios de lotería acaban en la ruina…, pero siempre hay alguno que consigue multiplicar sus dineros, igual que aquel en la parábola de la biblia lo hacía con sus talentos. Y si bien sin oportunidades no existe la opción de aprovechar la suerte, la forma de encarar la que a cada uno le corresponde puede convertirla en premio o en desgracia. Yo siempre he creído más en el esfuerzo que en la suerte, pero también siempre he recordado que cuando escribí un libro sobre los empresarios todos coincidían en que podían salir adelante sin suerte, pero no con mala suerte. Y también existe. Se lo digo yo, que he tenido años mejores y peores, pero ninguno tan malo como este 2023. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues porque no hay suerte sin salud y eso es lo que nos ha faltado en casa. Así que, si no les ha tocado la lotería, hagan como yo y celebren; si les ha pasado como a mí, que han recuperado la salud y que la tienen los suyos… eso sí que es un premio gordo. ¡Feliz Navidad!