¿Superará American Song Contest a Eurovisión?

Este año ha vuelto el furor por Eurovisión. Uno no sabe si tiene que ver con la situación económico social y política o son los candidatos los que suben el listón. Pasa como algunas ediciones de “MasterChef Celebrity”, unas las sigues y otras no. Así que parece que Chanel Terreros y la celebración de la primera edición del Benidorm Fest han ilusionado, incluso a aquellos que no estaban muy por la labor. Todo eso se trasladará al Festival de Eurovisión de Turín del próximo mayo.

Pero parece que la ilusión también se ha apoderado del otro lado del charco y “The Guardian” ha publicado un artículo a colación con el elenco de famosos que formarán parte este año del “American Song Contest” (versión americana de Eurovisión), e incluso llega a cuestionar si con el tiempo la versión americana superará a la versión europea.

La publicación no duda en calificar a American Song Contest como “imitador” del certamen europeo, pero pone énfasis en lo ambicioso de la organización con artistas de los 50 estados de EE. UU, cinco territorios del país y Whashington DC.

La primera demostración de caché es el nivel de los presentadores, que aunque en Eurovisión son un referente para los europeos (la cantante italiana Laura Pausini, el también cantante Mika y el presentador Alessandro Cattelan), se quedan en estrellas al lado de Snoop Dogg y Kelly Clarkson encargados de presentar el festival americano entre el 21 de marzo y el 9 de mayo.

“Todos salen en wikipedia”

En cuanto a los participantes, que “The Guardian” recuerda que “tienen su propia página en Wikipedia”, Jewel representa a Alaska, Sisqó representa a Maryland, Macy Gray representa a Ohio y Michael Bolton representa a Connecticut. “Que los artistas de este pedigrí estén dispuestos a dejarlo todo por el American Song Contest no es una sorpresa: Michael Bolton fue contratado recientemente para cantar versiones irónicas fáciles de escuchar en un programa de citas, pero es una señal de que los organizadores se lo están tomando en serio”, explica la publicación.

La clave de este tipo de certámenes no reside en ser o no más famoso y en estar consagrado, recordando el poco éxito en esta estrategia que ha tenido Reino Unido. Por supuesto, el hecho de que sepa los nombres de estas personas no garantiza ningún tipo de éxito. También insiste en que por encima de los artistas está el verdadero secreto que es llear una buena canción.

Pero al contrario de lo que podía pensarse, “The Guardian” piensa que “Europa está por todas partes”, en cuanto a cultura se refiere. En concreto Eurivisión es una amalgama de idiomas, estilos y personalidades que son parte importante de su éxito y que no conseguirá superar un conjunto de estados de EE. UU. Sí que puede reabrir viejsa heridas entre estados, que tendría una teórica parte buena: “Podría ayudar a explicar los EE. UU. al mundo”.

Parece que los americanos podrían incluso encontrar una fórmula de integración aunque sea federal y traspasando estados, algo que no estaría nada mal y si hay un momento perfecto, es este.